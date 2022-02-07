Вимагання 17 тисяч гривень: патрульного з Кременчука взяли під варту

В Октябрському районному суді Полтави 7 лютого обрали запобіжний захід поліцейському з Кременчука. Його підозрюють у вимаганні грошей. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Людмила Іващук.

За даними слідства, 19 січня патрульний під час чергування спинив автомобіль «Mitsubishi Lancer». Замість того, щоб складати протокол за статтею «керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння», правоохоронець, ймовірно, вимагав, щоб водій йому заплатив. За це просив 17 тисяч гривень, повідомила Іващук.

За словами речниці, 4 лютого патрульного затримали. 7 лютого у суді йому обрали запобіжний захід. Його взяли під варту.

Щодо події поліція розпочала кримінальне провадження за частиною третьою статті «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкція – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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