За два дні опитування в "Дії" пройшли понад 200 тисяч людей — Мінцифра

З 8 лютого, відколи в додатку "Дія" з’явилися громадські опитування, їх пройшли вже понад 200 тисяч українців. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Функцію громадських опитувань на Diia Summit 2022 презентували президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Згідно з постановою уряду, опитування в "Дії" стосуватимуться "ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя".

Узяти участь в опитуванні в "Дії" зможуть громадяни України віком від 14 років. Користувачам додатку пропонуватимуть до 10 варіантів відповіді, обрати їх можна лише один раз, змінити відповідь не можна.

Громадські опитування в "Дії" не є референдумами, виборами чи формою публічного обговорення або електронних консультацій із громадськістю. Їхнє проведення Мінцифра повинна забезпечити протягом трьох місяців з ухвалення постанови.

8 лютого відбулася Diia Summit — презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

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