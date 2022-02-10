Будівництво онкоцентру у Харкові: коли оберуть нового підрядника

Новий тендер на будівництво обласного онкоцентру у Харківській облдержадміністрації планують оголосити до кінця лютого. Обрати генпідрядника мають за два місяці.
Завершити будівництво планували до кінця 2022 року, сказав в етері Суспільного директор обласного департаменту капбудівництва Сергій Жуков.
"Враховуючи той зрив, який фактично відбувся, а я вам нагадаю: по першій та по другій черзі будівництва сумарно було виділено майже 290 мільйонів гривень, з яких підрядна організація освоїла 82 мільйони, та ще були використані кошти на приєднання до електричних мереж. Якби ми йшли таким темпом, ми б його не збудували й через 10 років", — сказав Жуков.
У цьому році в облдержадміністрації розраховують на 500 млн грн з держбюджету на будівництво першої черги та 150 млн грн — на будівництво другої. З фірмою "Ромб+" розірвали договір щодо будівництва першого етапу, найближчим часом планують припинити співпрацю й щодо другого, сказав директор профільного департаменту.
"В умовах тендерної документації на нову підрядну організацію, безумовно, ми будемо прописувати жорсткі критерії. І, щоб компанія, яка виграє цей тендер, була потужна: налічувала необхідну кількість механізмів, робочих та вільних обігових коштів, щоб розпочати будівельно-монтажні роботи без затримок", — зауважив Жуков.
Департамент вимагає від підприємства припинити роботи 11 лютого і за два тижні звільнити територію. Якщо робітники не залишать будмайданчик, обіцяють звернутися до суду.
Що відомо
- У грудні 2021 року інфраструктурну субвенцію у розмірі 67 мільйонів гривень, розраховану на будівництво нового онкоцентру, повернули до державного бюджету. В облдержадміністрації заявили, що генпідрядник зірвав графік робіт. За даними Харківської ОДА, до фірми направляли листи з вимогою дотримуватися графіку, але на 8 грудня вони залишилися без відповіді. У самій компанії це пояснили недоліками наданого замовником проєкту.
- Обладміністрація планувала розірвати контракт з підрядником до кінця грудня, проте 21 грудня в ОДА повідомили, що дадуть "Ромб+ "ще один шанс".
- 9 лютого обладміністрація повідомила про розірвання договору з генпідрядником будівництва онкоцентру.
- Вимогу покинути будівельний майданчик фірма "Ромб+" виконувати відмовляється: "Хай звертаються в суд, доводять у суді, що в них є якісь законні підстави".