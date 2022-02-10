Будівництво онкоцентру у Харкові: коли оберуть нового підрядника

Новий тендер на будівництво обласного онкоцентру у Харківській облдержадміністрації планують оголосити до кінця лютого. Обрати генпідрядника мають за два місяці.

Завершити будівництво планували до кінця 2022 року, сказав в етері Суспільного директор обласного департаменту капбудівництва Сергій Жуков.

"Враховуючи той зрив, який фактично відбувся, а я вам нагадаю: по першій та по другій черзі будівництва сумарно було виділено майже 290 мільйонів гривень, з яких підрядна організація освоїла 82 мільйони, та ще були використані кошти на приєднання до електричних мереж. Якби ми йшли таким темпом, ми б його не збудували й через 10 років", — сказав Жуков.

Харківська облдержадміністрація Нині робітники "Ромб+" зводять колони ще однієї секції онкоцентру

У цьому році в облдержадміністрації розраховують на 500 млн грн з держбюджету на будівництво першої черги та 150 млн грн — на будівництво другої. З фірмою "Ромб+" розірвали договір щодо будівництва першого етапу, найближчим часом планують припинити співпрацю й щодо другого, сказав директор профільного департаменту.

"В умовах тендерної документації на нову підрядну організацію, безумовно, ми будемо прописувати жорсткі критерії. І, щоб компанія, яка виграє цей тендер, була потужна: налічувала необхідну кількість механізмів, робочих та вільних обігових коштів, щоб розпочати будівельно-монтажні роботи без затримок", — зауважив Жуков.

Департамент вимагає від підприємства припинити роботи 11 лютого і за два тижні звільнити територію. Якщо робітники не залишать будмайданчик, обіцяють звернутися до суду.

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