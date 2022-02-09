Харківська ОДА розірвала договір з генпідрядником будівництва онкоцентру

Харківська облдержадміністрація розірвала договір з генпідрядником будівництва онкоцентру — приватним підприємством "Ромб+".

Рішення ухвалила робоча група з проведення аналізу виконання у 2020-2022 роках будівельних робіт за президентською програмою "Велике будівництво", 9 лютого повідомили у Харківській облдержадміністрації.

"Про розірвання договору на будівництво першої черги обласного онкоцентру обласний Департамент капбудівництва повідомив фірмі "Ромб+" відповідним листом. Таке право замовника прямо передбачено чинним законодавством України та прописано безпосередньо в умовах договору", — зазначає Харківська ОДА.

Харківська облдержадміністрація

Як стверджують в обладміністрації, попри вчасну оплату робіт та передоплату, генпідрядник порушував умови договору і "постійно намагався перекласти відповідальність на інших осіб: замовника, проєктантів, постачальників тощо".

"Водночас загальна вартість виконаних протягом 2021 року генпідрядником робіт становила менш ніж 40% від запланованого замовником фінансування", — йдеться у заяві.

Серед причин розірвання контракту ОДА вказує на невикористання авансових бюджетних коштів, перешкодження у контролі робіт та відсутність звітування.

"У відповідності до графіка будівництва Харківського онкоцентру, минулого року повинні були здійснити значну частину робіт, на що були передбачені і виділені необхідні кошти. Проте, як ми бачимо, генпідрядник не впорався. Ми повинні наздогнати згаяний час і розв'язати цю проблему", — сказав директор Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Сергій Жуков.

На сесії облради мають розглянути питання щодо розробки проєкту третьої черги будівництва.

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