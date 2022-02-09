Харківська ОДА розірвала договір з генпідрядником будівництва онкоцентру

Харківська облдержадміністрація розірвала договір з генпідрядником будівництва онкоцентру — приватним підприємством "Ромб+".
Рішення ухвалила робоча група з проведення аналізу виконання у 2020-2022 роках будівельних робіт за президентською програмою "Велике будівництво", 9 лютого повідомили у Харківській облдержадміністрації.
"Про розірвання договору на будівництво першої черги обласного онкоцентру обласний Департамент капбудівництва повідомив фірмі "Ромб+" відповідним листом. Таке право замовника прямо передбачено чинним законодавством України та прописано безпосередньо в умовах договору", — зазначає Харківська ОДА.
Як стверджують в обладміністрації, попри вчасну оплату робіт та передоплату, генпідрядник порушував умови договору і "постійно намагався перекласти відповідальність на інших осіб: замовника, проєктантів, постачальників тощо".
"Водночас загальна вартість виконаних протягом 2021 року генпідрядником робіт становила менш ніж 40% від запланованого замовником фінансування", — йдеться у заяві.
Серед причин розірвання контракту ОДА вказує на невикористання авансових бюджетних коштів, перешкодження у контролі робіт та відсутність звітування.
"У відповідності до графіка будівництва Харківського онкоцентру, минулого року повинні були здійснити значну частину робіт, на що були передбачені і виділені необхідні кошти. Проте, як ми бачимо, генпідрядник не впорався. Ми повинні наздогнати згаяний час і розв'язати цю проблему", — сказав директор Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Сергій Жуков.
На сесії облради мають розглянути питання щодо розробки проєкту третьої черги будівництва.
Що відомо
- Розрахований на 510 ліжок, Обласний центр онкології у лісопарковій зоні в Помірках, за проєктом, має отримати новозбудований чотириповерховий лікувально-діагностичний корпус та відділення променевої терапії. Також в проєкті — реконструкція старого корпусу під поліклінічне відділення. Розробку проєкту почали у лютому 2018 року. Близько року роботи не велися.
- Під час візиту на Харківщину 2 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв сприяти у наданні коштів на харківський онкоцентр, будівництво якого зупинилося на етапі закладення фундаменту. Загальний бюджет проєкту після коригування, за словами тодішнього голови ОДА Олексія Кучера, збільшився з 1,7 млрд грн до 2,2 млрд грн.
- У листопаді 2020 року Кабмін виділив 100 мільйонів гривень для будівництва онкоцентру на Харківщині.
- У Харківській ОДА розраховували завершити будівництво онкоцентру у 2023 році за умов належного фінансування.
- У грудні 2021 року інфраструктурну субвенцію у розмірі 67 мільйонів гривень, розраховану на будівництво нового онкоцентру, повернули до державного бюджету. В облдержадміністрації заявили, що генпідрядник зірвав графік робіт. За даними Харківської ОДА, до фірми направляли листи з вимогою дотримуватися графіку, але на 8 грудня вони залишилися без відповіді. У самій компанії це пояснили недоліками наданого замовником проєкту.