Приватне підприємство "Ромб+", з яким обласний департамент капітального будівництва розірвав договір на будівництво онкоцентру, має припинити роботи до 11 лютого і до 23 лютого звільнити територію від своєї техніки та передати документацію.

Відповідний лист на будмайданчику отримали 9 лютого, розповів Суспільному розказав представник генпідрядника — начальник дільниці Юрій Машковський.

"З претензіями ми не згодні. Проєктна документація була зроблена не в повному обсязі, креслень на залізобетоні вироби взагалі не було, наше підприємство розробляло їх власним коштом, хоча це не до нас питання, а до замовника — Департаменту капітального будівництва, вони цього не зробили. Розробляла ці креслення для того, щоб просто розмістити замовлення на залізобетонних заводах України. Також самі проводили експертизи. Це затягнуло у часі саме будівництво мінімум на чотири місяці", — коментує Машковський.

Суспільне Харків

Загальна вартість виконаних протягом 2021 року робіт становила менш ніж 40% від запланованого замовником фінансування, підтверджує представник підрядника: "Була затримка до п'яти місяців через те, що не вистачало креслень".

Суспільне Харків

За словами Машковського, висновків робочої групи обладміністрація підряднику не надавала.

"Робочу групу створили при новому голові ОДА, щоб розібратися в причинах затримок під час будівництва. Робоча група отримала усі дані, які хотіла. Висновків робочої групи ми не маємо на сьогодні. Чому Департамент капітального будівництва поспішає розірвати договір без висновків самої групи, не зрозуміло. Сьогодні приходив представник Департаменту капітального будівництва з представником компанії "Жилстрой-1" та вручив повідомлення про розірвання договору", — розповів Машковський.

Суспільне Харків

9 лютого роботи на будівельному майданчику онкоцентру тривають.

"Тривають внутрішні та зовнішні роботи, закінчуються роботи над трансформаторною підстанцією, кисневим пунктом. Відбувається бетонування газової котельні, на корпусах "А", "Б", "В" ведуться монтажні роботи. На сьогодні працюють близько 50 людей", — сказав Юрій Машковський.

За його словами, "Ромб+" виграв конкурс на другу чергу будівництва корпусу "Г", там теж почалися роботи.

Співвласник фірми "Ромб+" Богдан Романів розірвання договору називає безпідставним, а аргументи облдержадміністрації — надуманими. Звільняти будівельний майданчик підприємство не збирається.

"І чому у такий короткий термін треба звільнити їм майданчик, хтось мені пояснить? Я два місяці запускав будову: привозив обладнання, інструменти й решту. Тому наша позиція дуже чітка: ми виконуємо договір. Станом на сьогодні УКБ (Управління капітального виробництва — Ред.) має акт виконаних робіт з підтвердженими 7 млн виконання за 2022 рік, які вони навіть не перевірили", — сказав Суспільному Романів.

Роботи на майданчику припинять тільки у випадку відповідного судового рішення, говорить співвласник фірми: "Будемо будувати далі".

"Всі протоколи про всі зміни, що робилися, в УКБ зафіксовані. Експертизу робив Київський національний університет, Харківський національний університет — заключення й підтвердження давали, що все зроблено правильно. Тому що в когось сумніви були, що у нас некваліфікований підрядник, щось неправильно зробив. Будь ласка, всі експертизи пройшли, генпідрядник все кваліфіковано зробив", — сказав Романів.

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