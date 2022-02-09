Харківська вчителька, яка застосувала силу до учня, отримала догану

Учителька англійської мови з Харківської спеціалізованої школи №77 отримала догану через застосування сили до школяра.

Про це 9 лютого повідомила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

"Це неприємна ситуація, і ми зовсім не виправдовуємо дії вчителя, хоч би якими не були обставини, які спровокували її на такий вчинок. Це не педагогічно, і так не можна робити. Вже обговорили цей конфлікт із педагогічним колективом, відпрацювали з ювенальною превенцією, тобто поліцією. Є розуміння з батьками, які теж згодні, що і дитина поводилася не найкращим чином. Я вибачилася перед ними від імені міськради. Як підсумок, вчителька отримала догану", — розповіла Деменко.

Подія відбулась 31 січня, написав на своїй Facebook-сторінці помічник начальника Нацполіції Харківщини В'ячеслав Марков. На відео, опублікованому 8 лютого у cоцмережах, видно, як вчителька тягне учня до парти. Хлопець плаче, а ще одна дитина за кадром говорить, що вчителька нібито душила учня.

Ольга Деменко вважає, що звільнити вчительку було б надмірно: "Вчителька працює у школі майже 10 років, вона характеризується позитивно, раніше до відповідальності не притягувалася. Її підтримують інші вчителі та батьки. Це була прикра помилка з її боку, яку, сподіваюся, вона більше не повторить".

Читайте також

Згоріли куртки і взуття: батькам учнів ліцею на Харківщині нададуть компенсації