Північна Корея побудувала ракетну базу Хечжун-ні за менш як 30 кілометрів від кордону з Китаєм, де, ймовірно, буде розміщене найпотужніше озброєння країни, здатне уразити територію Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень США із посиланням на "поінформовані джерела" і супутникові знімки фірми Maxar Technologies.
Базу Хечжун-ні почали зводити, ймовірно, ще 20 років тому. Вона є однією з близько двох десятків подібних об’єктів, існування яких Північна Корея ніколи не підтверджувала і не спростовувала.
База замаскована деревами та іншою рослинністю. За даними американського аналітичного центру, об’єкт складається з підземного бункера не менш як 375 метрів завдовжки, двома пусковими ракетними шахтами і укріпленими схронами.
"Кожен зі схронів близько 35 метрів завдовжки і має 25-метровий відкритий вхід із обох боків, зверху прикритий землею та камінням. Довжина і розмір входів достатні, щоб крізь них пройшли всі відомі на сьогодні ракетні пускові установки КНДР", — ідеться у звіті.
Як вказують автори звіту, близькість Хечжун-ні до Китаю надає їй додатковий захист — адже в разі необхідності США навряд чи зможуть завдати ракетного удару по базі, побоюючись, що можуть випадково уразити китайську територію.
Інформація про таємну ракетну базу в Північній Кореї з’явилася на тлі повідомлень про все більшу військову активність Пхеньяна.
Протягом трохи більш як місяця у 2022 році Північна Корея здійснила дев’ять ракетних випробувань — це більше, ніж за весь 2021 рік. Рада Безпеки ООН розглядала питання КНДР, але Росія і Китай заблокували резолюцію із засудженням північнокорейських ракетних випробувань.
Крім того, Пхеньян уже заявив, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосив про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами. Це стало відповіддю на накладання Штатами санкцій проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.
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Що відомо
- Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. Країна наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми провалилася.
- Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.
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