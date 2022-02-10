Північна Корея побудувала ракетну базу Хечжун-ні за менш як 30 кілометрів від кордону з Китаєм, де, ймовірно, буде розміщене найпотужніше озброєння країни, здатне уразити територію Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень США із посиланням на "поінформовані джерела" і супутникові знімки фірми Maxar Technologies.

Базу Хечжун-ні почали зводити, ймовірно, ще 20 років тому. Вона є однією з близько двох десятків подібних об’єктів, існування яких Північна Корея ніколи не підтверджувала і не спростовувала.

База замаскована деревами та іншою рослинністю. За даними американського аналітичного центру, об’єкт складається з підземного бункера не менш як 375 метрів завдовжки, двома пусковими ракетними шахтами і укріпленими схронами.

"Кожен зі схронів близько 35 метрів завдовжки і має 25-метровий відкритий вхід із обох боків, зверху прикритий землею та камінням. Довжина і розмір входів достатні, щоб крізь них пройшли всі відомі на сьогодні ракетні пускові установки КНДР", — ідеться у звіті.

Як вказують автори звіту, близькість Хечжун-ні до Китаю надає їй додатковий захист — адже в разі необхідності США навряд чи зможуть завдати ракетного удару по базі, побоюючись, що можуть випадково уразити китайську територію.

Інформація про таємну ракетну базу в Північній Кореї з’явилася на тлі повідомлень про все більшу військову активність Пхеньяна.

Протягом трохи більш як місяця у 2022 році Північна Корея здійснила дев’ять ракетних випробувань — це більше, ніж за весь 2021 рік. Рада Безпеки ООН розглядала питання КНДР, але Росія і Китай заблокували резолюцію із засудженням північнокорейських ракетних випробувань.

Крім того, Пхеньян уже заявив, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосив про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами. Це стало відповіддю на накладання Штатами санкцій проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

Що відомо

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. Країна наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми провалилася.

Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.

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