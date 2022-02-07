Північна Корея протягом 2020 — першої половини 2021 року викрала криптовалюти вартістю понад 50 мільйонів доларів. Її вона використовує для фінансування своєї ракетної програми, оскільки через санкції інших можливостей не має.

Як повідомляє The Times, про це йдеться в доповіді Організації Об’єднаних Націй, наданій журналістам.

У документі зазначається, що у 2019 році КНДР отримала у своє розпорядження близько двох мільярдів доларів шляхом "добре продуманих кібератак". Там згадується і розслідування фірми Chainanalysis, згідно з яким Пхеньян за 2021 рік міг викрасти до 400 мільйонів доларів криптовалютою.

"Хоча не повідомлялося про ядерні випробування КНДР чи запуски міжконтинентальних балістичних ракет, вона продовжила розробляти спроможності з виробництва ядерних матеріалів. Продовжилися утримування й розвиток ядерної та ракетної інфраструктури КНДР. Вона продовжила шукати матеріали й технології за кордоном", — ідеться у звіті.

Протягом трохи більш як місяця у 2022 році Північна Корея здійснила дев’ять ракетних випробувань — це більше, ніж за весь 2021 рік. 4 лютого Рада Безпеки ООН розглядала питання КНДР, але Росія і Китай заблокували резолюцію із засудженням північнокорейських ракетних випробувань.

У звіті ООН, який готувався до засідання Радбезу, також стверджується, що гуманітарна ситуація в Північній Кореї продовжує погіршуватися — передусім через рішення країни повністю закрити кордони через COVID-19. Але оцінити масштаби кризи складно, оскільки надійних джерел інформації з КНДР немає.

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Що відомо

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. Країна наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми провалилася.

Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.

У січні 2021 року Керівництво Трудової партії Північної Кореї заявило, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосило про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами.

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