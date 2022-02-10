Препарат від коронавірусу "Молнупіравір": скільки курсів отримала Черкащина

На Черкащину виділили півтори тисячі курсів "Молнупіравіру" – препарату від коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомила заступниця Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариса Кошова.

"Понад 1 500 курсів цього препарату надійде до лікувально-профілактичних установ області, які надають допомогу хворим на коронавірус", – розповіла посадовиця.

Також Лариса Кошова розповіла про стан вакцинації в регіоні. За її словами, в області зробили понад мільйон щеплень, із них двома дозами імунізували 489 483 людей. Бустерну дозу зробили 22 960 черкащанам. Діти отримали 6 655 щеплень.

"Якщо за минулий тиждень зафіксували більше, ніж 141 тисячу нових випадків інфікування, то станом на 10 лютого це понад 148 тисяч. Завантаженість ковідних ліжок в області становить 37,1 відсотка, по місту Черкаси – 56 відсотків", – розповіла посадовиця.

З її слів, від COVID-19 на Черкащині станом на 10 лютого лікуються 13,5 тисяч людей, 29 із них перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

Що відомо

26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір". Незабаром в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату, повідомили у пресслужбі міністерства.

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