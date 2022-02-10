Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України

Північноатлантичний скептично оцінює результати візиту президента Франції Емманюеля Макрону у Москву та його перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним, спрямовані на послаблення напруги довкола ситуації з Україною.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю іспанському виданню La Vanguardia. За словами посадовця, особливим об’єктом критики стали заяви Путіна під час пресконференції у Москві за результатами перемовин.

"Союзники по НАТО, зокрема Франція, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях. Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити їхні сусіди, — це саме той світ, у який ми не хочемо повертатися", — зазначив генсек.

За його словами, лише Україна та члени НАТО мають вирішувати, чи долучатися Україні до Альянсу.

"Україна має право подати заявку на членство в НАТО, і тільки союзники повинні вирішувати, чи відповідає вона вимогам вступу, і ніхто інший", — підкреслив Столтенберг.

Він нагадав, що у минулому Москва також виступала проти розширення НАТО.

"Коли моя країна, Норвегія, вступала до НАТО в 1949 році, СРСР був проти цього. Але я радий, що Париж, Лондон і Вашингтон, великі держави Альянсу того часу, сказали, що це питання має вирішити Норвегія. Ми застосовуємо цей же принцип сьогодні, і ми не збираємося піддавати його сумніву", – наголосив посадовець.

Раніше після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та президента РФ Володимира Путіна 7 лютого, деякі ЗМІ заявили, що під час перемовин сторони обговорювали можливу "фінляндизацію" України — відмову від вступу до військових альянсів в обмін на гарантії безпеки. 8 лютого на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Макрон це заперечив та наголосив, що двері НАТО мають бути відчинені "для багатьох країн".

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