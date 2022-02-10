COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 2016 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 2016 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 14 смертей внаслідок COVID-19, 594 людини одужали.

Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 285 533 випадки. З них: 243 020 хворих одужали, 6689 хворих померли.

Серед хворих за добу:

1472 — жителі Харківського району (1323 — міста Харкова);

192 — Ізюмського;

163 — Лозівського;

88 — Чугуївського;

66 — Куп'янського;

28 — Красноградського;

7 — Богодухівського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

За даними на 10 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 63,5% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує десяту добу поспіль.

Також Харківщина перевищила коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,4% (при допустимій нормі 20%).

За добу в Україні підтвердили 41 694 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо