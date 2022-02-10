COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 2016 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 2016 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 14 смертей внаслідок COVID-19, 594 людини одужали.
Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 285 533 випадки. З них: 243 020 хворих одужали, 6689 хворих померли.
Серед хворих за добу:
- 1472 — жителі Харківського району (1323 — міста Харкова);
- 192 — Ізюмського;
- 163 — Лозівського;
- 88 — Чугуївського;
- 66 — Куп'янського;
- 28 — Красноградського;
- 7 — Богодухівського.
Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.
За даними на 10 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 63,5% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує десяту добу поспіль.
Також Харківщина перевищила коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,4% (при допустимій нормі 20%).
За добу в Україні підтвердили 41 694 нових випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Куди звертатися хворим на COVID-19: "гарячі лінії" на Харківщині.
- "Ця хвиля дала багато пацієнтів серед дітей", — директор дитячої інфекційної лікарні Харкова.
- Половина населення Харківщини щепилася від COVID-19.
- Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа