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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 2016 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 2016 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 2016 випадків Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 2016 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 14 смертей внаслідок COVID-19, 594 людини одужали.

Про це 10 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 285 533 випадки. З них: 243 020 хворих одужали, 6689 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 1472 — жителі Харківського району (1323 — міста Харкова);
  • 192 — Ізюмського;
  • 163 — Лозівського;
  • 88 — Чугуївського;
  • 66 — Куп'янського;
  • 28 — Красноградського;
  • 7 — Богодухівського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

За даними на 10 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 63,5% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує десяту добу поспіль.

Також Харківщина перевищила коефіцієнт виявлення випадків інфікування — 20,4% (при допустимій нормі 20%).

За добу в Україні підтвердили 41 694 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо

  • МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
  • Куди звертатися хворим на COVID-19: "гарячі лінії" на Харківщині.
  • "Ця хвиля дала багато пацієнтів серед дітей", — директор дитячої інфекційної лікарні Харкова.
  • Половина населення Харківщини щепилася від COVID-19.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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