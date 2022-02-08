З 290 місць в обласній дитячій інфекційній лікарні зайняті понад 160. Зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей пояснюється поширенням штаму "Омікрон".

Про це 8 лютого розповів директор медзакладу Дмитро Кухар.

"Омікрон" більше вражає дитяче населення. Набагато швидше передається від людини до людини: буквально від декількох годин до декількох днів дитина вже може проявити перші симптоми хвороби. Якщо за попередній рік у нас було 2500 підтверджених випадків, то тільки за січень у нас вже майже 500 підтверджених у дітей", — сказав Кухар.

Нині у медзакладі лікують понад 160 дітей з коронавірусом.

"У січні, безумовно, ця хвиля дала багато, й у нас в лікарні було навіть 208 дітей. Це досить багато, оскільки є розрахункова кількість ліжок, які повинні бути в лікарні для надання допомоги від коронавірусу, їх на 100% не можна заповнювати, у нас розрахункова кількість — це 290", — говорить Кухар.

Переважно хворіють діти віком від 1 до 5 років, близько 20% пацієнтів — у віці від 12 до 18 років. За добу до лікарні госпіталізують 35-45 дітей. Вакцинованих дітей серед пацієнтів немає.

"На сьогодні є вісім людей у відділенні інтенсивної терапії і троє з них — 9-12 років. Це тяжкий перебіг COVID-хвороби на тлі цукрового діабету. Цукровий діабет, хвороба нирок, ускладнення центральної нервової системи", — наводить приклади супутніх патологій Кухар.

За його словами, батьки мають контролювати стан дітей: "Дуже багато залежить від мами, як вона може оцінити стан дитини... Якщо дитина менше їсть, менше п'є, температура гірше збивається. Старші вже скаржаться на болі в горлі, кашель".

Що відомо