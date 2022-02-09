Половина населення Харківщини щепилася від COVID-19

Одну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 54% дорослого населення Харківщини, повний курс вакцинації пройшли 50%.

Про це на брифінгу 9 січня сказав директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Зараз йде нова хвиля, зростає захворюваність, тому всіх прошу бути дуже пильними, вживати всі заходи, які прописані щодо недопущення розповсюдження хвилі. Це, в першу чергу, вакцинація, і друге — це маски та соціальна дистанція", — сказав Хаустов.

Харківщина отримала 155 тисяч доз CoronaVac, нагадав Хаустов. У регіоні є вакцини Moderna та Comirnaty/Pfizer.

За статистикою департаменту, серед медиків одну дозу вакцини отримали 99%, дві — 83%. Повний курс вакцинації пройшли 98% освітян, 98% отримали одну дозу. Додатковою дозою щепилися 1678 людей, бустерною — 26 833. З 4655 ліжок в опорних медзакладах зайняті 2309, що становить 49%.

Що відомо