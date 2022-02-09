Президент Зеленський підписав законопроєкт №5490, який дозволяє притягувати до адміністративної відповідальності за неповагу до Вищого антикорупційного суду.

Інформація про підписання закону доступна на сайті Верховної ради.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі судді Вищого антикорупційного суду не мали законного права притягати до відповідальності людей, які виявили неповагу до суду. Натомість така відповідальність є одним з важливих аспектів функціонування суду та регулюється статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підписаний закон був прийнятий задля того, аби усунути цю прогалину в законодавстві та дозволити суддям ВАКС притягати до відповідальності за статтею 185 КУпАП. У пояснювальній записці також сказано, що закон ініційований у відповідь на звернення ВАКС до Міністерства юстиції України 29 березня 2021 року.

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