Віктору Януковичу повідомлено про підозру у підбурюванні до вчинення дезертирства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Згідно з повідомленням, Януковича підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 стаття 27 та частиною 1 статті 408 Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, 23 лютого 2014 року колишній Президент України, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації у Гагарінському районі міста Севастополя, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої безпеки, до вчинення дезертирства", — сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Слідство вважає, що внаслідок таких дій Віктора Януковича, колишній заступник начальника Управління державної охорони України – начальник Служби безпеки Президента України незаконно залишив службу та виїхав до РФ.

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