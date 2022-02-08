Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних до 11 лютого.

Як повідомили у суді, за цей час він має ознайомитися з клопотаннями прокурорів та додатками, передає кореспондентка Суспільного. Суд відмовився задовольнити клопотання прокурорів обрати депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За словами адвокатки депутата Лариса Криворучко заявила, що обвинувачення надало їй недопустимо оформлені документи. Вона також висловила незадоволення, що її клієнту не дозволяють брати участь у засіданнях в режимі відеоконференції.

У відповідь на зауваження адвокатки, прокурор Віталій Корзун заявив, що під час оформлення документів могла статися технічна помилка.

"Щодо "належним чином засвідчених документів з належним підписом і належною датою" — можливо сталась при оформленні матеріалів технічна помилка. Разом з тим цього засвідчувального підпису може і не бути", — зазначив він.

Сергій Кузьміних заявив журналістам про "політичне переслідування".

"Шоу, яке влаштували "аля розшук", я знаю для чого це робиться — політично змінити мій вектор напрямку. Я буду точно доводити свою правоту. Я її доведу, я впевнений в цьому. Хочу закінчити це шоу швидше. Я обов'язково з'явлюся на суд, буду сподіватися на справедливість. Я доведу, що наші деякі правоохоронні органи працюють провокаційно", — сказав Кузьміних.

Що відомо

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.

1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.

Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

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