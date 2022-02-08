Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних до 11 лютого.
Як повідомили у суді, за цей час він має ознайомитися з клопотаннями прокурорів та додатками, передає кореспондентка Суспільного. Суд відмовився задовольнити клопотання прокурорів обрати депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
За словами адвокатки депутата Лариса Криворучко заявила, що обвинувачення надало їй недопустимо оформлені документи. Вона також висловила незадоволення, що її клієнту не дозволяють брати участь у засіданнях в режимі відеоконференції.
У відповідь на зауваження адвокатки, прокурор Віталій Корзун заявив, що під час оформлення документів могла статися технічна помилка.
"Щодо "належним чином засвідчених документів з належним підписом і належною датою" — можливо сталась при оформленні матеріалів технічна помилка. Разом з тим цього засвідчувального підпису може і не бути", — зазначив він.
Сергій Кузьміних заявив журналістам про "політичне переслідування".
"Шоу, яке влаштували "аля розшук", я знаю для чого це робиться — політично змінити мій вектор напрямку. Я буду точно доводити свою правоту. Я її доведу, я впевнений в цьому. Хочу закінчити це шоу швидше. Я обов'язково з'явлюся на суд, буду сподіватися на справедливість. Я доведу, що наші деякі правоохоронні органи працюють провокаційно", — сказав Кузьміних.
Що відомо
- 28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали одного з чинних народних депутатів. За повідомленням голови фракції "Слуга Народу" Давіда Арахамії, затриманим депутатом виявився Сергій Кузьміних, член фракції "Слуга Народу", обраний до парламенту по округу №67 (Житомирська область).
- 31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря.
- 1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ.
- Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.
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