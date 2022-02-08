Колишній суддя Чаус вніс заставу у 718 тисяч гривень

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого звинувачують у хабарництві, вніс заставу у розмірі майже 718 тисяч гривень.

Про це Суспільному розповів адвокат PLC Group Юрій Денисенко.

Згідно з інформацією, Микола Чаус вніс заставу 7 лютого. Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Микола Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили у серпні 2021 року. За повідомленням Центру протидії корупції, 1 лютого Миколі Чаусу суд призначив заставу, яку необхідно було сплатити протягом п’яти днів. Повідомляється також, що обвинувачення просило визначити запобіжним заходом тримання під вартою.

Що відомо

У 2016 році суддю Миколу Чауса затримали при отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів у справі щодо торгівлі наркотиками. За даними НАБУ, отримані гроші він закопував на своєму городі у літрових банках. Однак заарештувати суддю не вдалося, оскільки парламент не дав на це дозвіл. Згодом Чаусу вдалося втекти до Молдови. У листопаді 2016 року НАБУ повідомило, що Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук.

Чауса також підозрювали у тому, що під час Революції гідності, взимку 2014-го, він засуджував автомайданівців за фальсифікованими протоколами. Його намагалися притягти до відповідальності, однак у лютому 2016 року Вища рада правосуддя не знайшла підстав звільнити суддю.

у лютому 2016 року Вища рада правосуддя не знайшла підстав звільнити суддю. 3 квітня 2021 року адвокат Чауса Юліан Балан повідомив, що у Кишиневі невідомі викрали суддю-втікача. Згодом цю інформацію підтвердила поліція Молдови. Пізніше МЗС Молдови заявив, що Чаус опинився в Україні разом із викрадачами.

30 липня 2021 року СБУ й НАБУ повідомили, що Микола Чаус перебуває в Україні. НАБУ (яке й вело розслідування щодо імовірного хабарництва екссудді) стверджувало, що Служба безпеки "викрала" Чауса, там це заперечили (СБУ розслідує іншу справу, де фігурує Чаус, — про його імовірне викрадення й катування).

Вищий антикорупційний суд 4 серпня 2021 року обрав запобіжний захід Чаусу у справі про хабарництво. Судді призначили Чаусу цілодобовий домашній арешт. Крім того, Чаус зобов'язаний носити електронний браслет для стеження.

Згідно з даними розслідування молдовського RiSE Moldova та українського "Слідство.інфо", до зникнення Чауса можуть бути причетні четверо громадян України, а генпрокурор Молдови заявив, що серед причетних — держустанови України. Одного з підозрюваних було затримано у Молдові 9 травня 2021 року.

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