Кропивничанин Андрій Біліченко колекціонує дитячі педальні машини та коней. Розповів Суспільному, збирати їх почав вісім років тому.

Колекція Андрія Біліченко нараховує близько ста мініавтівок. Це "Москвич" та "Жигулі" першої серії, моторолер "Крошка", "Львів'янка", "Малюк", є педальний кінь.

“Все почалося з однієї, яку товариш попросив допомогти продати. І потім мені стало цікаво скільки є таких машинок, тому що в мене в дитинстві такої не було,” — каже Андрій Біліченко.

Суспільне Кропивницький

Через місяць Андрій став власником перших своїх експонатів – "Москвича" та моторолера "Крошка", вони оригінальні. Андрій наголошує, що цінуються оригінальна техніка, їх вартість залежить від серійності і стану автівки.

Суспільне Кропивницький Дитяча іграшка "Кінь педальний"

Найцінніша машинка в колекції Андрія — педальний "Малюк". Вона в оригінальному стані. Чоловік купив її за 20 тисяч гривень. "Є задні стопарі, які не часто зустрічаються в даній моделі. Резина в дуже доброму стані, бампера, руль оригінальний з клаксоном". Найстаріша машинка 1957 року — це "Лайка" виробництва Львівського тракторного заводу.

Андрій розповідає, що поціновувачі таких педальних машинок є не тільки в Україні, а й у Словакії, Угорщині та Естонії. "Педальний "Москвич" хочуть купити в Австралії , але я не готовий поки його відправляти. Літаком машинки долітають в поганому стані”.

Суспільне Кропивницький

Андрій сам реставрує екземпляри колекції, більшість зберігає на горищі запакованими.

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