Жителька Малої Виски Кіровоградської області Вікторія Мамедова виграла автомобіль Citroën C-Elysée у державній лотереї "Лото-Забава". Про це вона розповіла Суспільному.

Вікторія Мамедова купили чотири лотерейні квитки на Різдво 7 січня. Каже, коли 9 січня їй подзвонили та сказали про виграш, була шокована. "Я тоді ще не встигла перевірити квитки. Це було як уві сні. Річ у тім, що років 15 назад ми частіше купували квитки. Але оскільки ми вигравали 5-10 гривень, то припинили геть в неї грати. Але в це Різдво чоловік, він любить таке, попросив купити. Так і вийшло".

Фото: msl.ua Вікторія Мамедова у студії "Лото-Забава" тримає сертифікат на автомобіль

За машиною Вікторія поїхала разом з чоловіком 6 лютого. Спочатку забрали сертифікат, а тоді у салоні оформили документи та поїхали додому. "Авто – супер. Колір, як я хотіла, білий".

Жінка каже, водити машину поки не вміє, але планує вчитися. Нині машиною користується чоловік. "Для нашої родини це дуже класна річ. Будемо їздити і на відпочинки, і до рідних".

Фото: msl.ua Вікторія Мамедова біля автівки у Києві

Розповіла, що допоки не отримали машину, рідним та друзям нічого не розповідали. "Коли їхали з Києва, по дорозі заїжджали до родичів. Вони були приємно здивовані та раді за нас".

Вікторія Мамедова виграла останній, п’ятий автомобіль Citroën C-Elysée, який розігрували в лотереї. Ніяких податків за виграш вона не платила.

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