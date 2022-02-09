За добу, 9 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2420 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 15 людей. Ще 370 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 274 659 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 239 097 мешканців області. Померли 9 249 людей.

Що відомо

В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона бустерних доз вакцини проти коронавірусу, заявив в ефірі Суспільного головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій" і тільки три — в "жовтій". Але в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого запроваджують "червону" зону карантину.

Відтепер для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Так пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.

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