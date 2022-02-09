У Дніпрі встановили пам’ятну табличку на старовинній синагозі

9 лютого у Дніпрі встановили пам'ятну табличку на будинок, у якому в минулому розташовувалася синагога. За словами операційного директора Об'єднаної єврейської громади України Віталія Камозіна, церемонія стала початком всеукраїнської програми з позначення знакових будівель.

У будинку №12 по вулиці Менахем Мендл Шнеерсона раніше розташовувалась синагога.

На відкриття пам'ятної таблички, за підрахунками Суспільного, зібралося близько 50 людей. Були присутні діти, які навчаються у єврейській релігійній школі, та представники Єврейської громади.

Суспільне Дніпро На відкриття пам'ятної таблички прийшло близько 50 людей

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва каже: відомо, що будинок звели до 1900 року, а у 1934 синагогу закрили і будівлю перетворили на житловий будинок. Більше інформації про історію синагоги можна буде дізнатися за QR-кодом на табличці. Посадовиця додає: у Дніпрі встановлять 20 таких табличок на будівлях, які є знаковими для єврейської громади. 8 лютого встановили три з них.

"На вулиці Філософська, 62 - була єврейська лікарня для бідних. На вулиці Філософській, 50 - школа для єврейських хлопчиків, а по Філософській, 7 - будівля синагоги, вона частково перебудована і використовується, як житлова", -говорить Надія Лиштва.

За її словами, знайти ці об'єкти вдалось завдяки книзі Олександри Лошак та Валентина Старостіна "Синагоги Катеринослава".

Історик Валентин Старостін розповідає: порахувати скільки у Дніпрі було розташовано синагог за всю історію міста, складно, адже були ті, які мали величезну історію, а були, які проіснували один-два роки.

Суспільне Дніпро Будівлю збудували у 1899 році

Віталій Камозін розповідає: такі таблички встановлюють в різних містах України. Мета цієї програми - показати, який вклад зробила єврейська громада у розвиток регіонів до знищення євреїв під час Голокосту та Радянською системою.

«Ми стосовно цієї будівлі маємо лише сподівання, що вона буде в майбутньому доглядатися, будуть проведені якісь реставраційні роботи, адже будівля 1899 року. Наразі не відомо про плани будь-яких меценатів про викуп квартир у цій будівлі, але все може бути, це життя», - поділився операційний директор.

Суспільне Дніпро Віталій Камозін говорить про вклад єврейської громади у розвиток регіонів

Надія Лиштва зазначає: статус культурної спадщини ці таблички не надають. Надати його може лише Міністерство культури.

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