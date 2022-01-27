У приміщенні львівської синагоги віднайшли ритуальну лазню: що відомо

У приміщенні львівської синагоги, яка розташована на площі святого Теодора, під час ремонту віднайшли ритуальну лазню. У 90-х роках, коли синагогу перебудовували під офісні приміщення, лазню забетонували. Про це Суспільному повідомив голова Львівського товариства єврейської культури Олександр Назар.

За словами дослідника єврейської історії Марка Сімкіна, у ХХ столітті в Львові була потужна єврейська діаспора.

"Тут у Львові на 1939 рік проживали 120 тисяч євреїв. Існувало 46 синагог, 60 молитвених домів. Працювали єврейські школи, гімназії, видавництва так само, як і українські. Українці і євреї знаходили спільну мову в боротьбі за незалежність українського народу", — каже Марко Сімкін.

Суспільне Львів Синагога на площі святого Теодора

Єврейську ритуальну лазню побудували в 50-х роках минулого століття. Тоді її використовували для ритуальних омовінь, аби змити гріхи. У 90-х роках лазню забетонували. Її віднайшли у синагозі на площі святого Теодора влітку минулого року під час ремонту.

"В процесі робіт ми знайшли в підлозі плити. Підняли плити. Воно якби було на мапі намальовано, ну на старих планах було намальовано якісь сходи, але ми не знали, що вони настільки великі і настільки велике приміщення", — каже голова Львівського товариства єврейської культури Олександр Назар.

Суспільне Львів Ритуальна лазня

Коли ремонт в синагозі закінчать, в планах — створення єдиного музейного простору.

"Якраз воно було б в комплексі, що у великий зал люди приходять, потім попадають туди, дивляться. Це потрібно, щоб передати дух будівлі і життя громади, яка була у радянський період, поки синагогу не закрили в 1962 році", — каже Олександр Назар.

Суспільне Львів Ритуальна лазня

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