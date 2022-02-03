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Символи поколінь Ізраїлю. У головній синагозі Буковини встановили вітражі
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Символи поколінь Ізраїлю. У головній синагозі Буковини встановили вітражі

Оксана Чміль
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У головній синагозі Буковини встановили два вітражі. Їх створив чернівецький художник Анатолій Федірко. 12 зображень на вітражі символізують "12 поколінь Ізраїлевих".

Про це в коментарі Суспільному Буковина сказав головний рабин Менахем Мендель Гліцнштейн.

За його словами, роботи над вітражем тривали більше як рік. Спочатку шукали майстра для виготовлення вітражу в Ізраїлі, проте вирішили замовити роботу в чернівецького художника Анатолія Федірка. Раніше він створив вітражі для відновленої синагоги в Садгорі.

Символи колін Ізраїлю. В головній синагозі Буковини встановили вітражіFacebook/Menachem Mendl Glisnshtain

Анатолій Федірко (чоловік попереду) під час встановлення вітражів

Два круглі вікна з вітражами мають два метри у діаметрі. На кожному з вікон є по шість круглих зображень. Вони символізують "коліна Ізраїлю".

"12 колін Ізраїлю" — вірування євреїв про походження племен Ізраїлю. Йдеться про поділ на 12 племен, які походять від 12 синів праотця Якова.
Символи колін Ізраїлю. В головній синагозі Буковини встановили вітражіСуспільне Буковина

Головний рабин Буковини Менахем Мендл Гліцнштейн

Головний рабин каже, що для синагог поширене оздоблення вітражами з цією символікою. За свідченнями вірян та за фото, єврейська громада визначила, що у цій синагозі раніше були вітражі. Будівлі понад 90 років. У радянський час приміщення переобладнали під завод. Десять років тому синагогу на вулиці Садовського відремонтували та освятили.

Символи колін Ізраїлю. В головній синагозі Буковини встановили вітражіСуспільне Буковина

Одне з вітражних вікон

Символ коліна Юди — це корона, оскільки з цього покоління вийшли багато царів, зокрема цар Давид. Коліно Завулона символізує корабель на вітражі, а Дана — терези, каже головний рабин. З роду "Дана" походять багато суддів.

Символи колін Ізраїлю. В головній синагозі Буковини встановили вітражіСуспільне Буковина

Одне з вітражних вікон

Що відомо

  • Анатолій Федірко (1958) — чернівецький художник-супрематист. Автор багатьох інсталяцій у Чернівцях, зокрема вони встановлені на стіні книгарні "Букініст", біля Целанівського центру та у сквері на площі Філармонії.

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