У головній синагозі Буковини встановили два вітражі. Їх створив чернівецький художник Анатолій Федірко. 12 зображень на вітражі символізують "12 поколінь Ізраїлевих".

Про це в коментарі Суспільному Буковина сказав головний рабин Менахем Мендель Гліцнштейн.

За його словами, роботи над вітражем тривали більше як рік. Спочатку шукали майстра для виготовлення вітражу в Ізраїлі, проте вирішили замовити роботу в чернівецького художника Анатолія Федірка. Раніше він створив вітражі для відновленої синагоги в Садгорі.

Facebook/Menachem Mendl Glisnshtain Анатолій Федірко (чоловік попереду) під час встановлення вітражів

Два круглі вікна з вітражами мають два метри у діаметрі. На кожному з вікон є по шість круглих зображень. Вони символізують "коліна Ізраїлю".

"12 колін Ізраїлю" — вірування євреїв про походження племен Ізраїлю. Йдеться про поділ на 12 племен, які походять від 12 синів праотця Якова.

Суспільне Буковина Головний рабин Буковини Менахем Мендл Гліцнштейн

Головний рабин каже, що для синагог поширене оздоблення вітражами з цією символікою. За свідченнями вірян та за фото, єврейська громада визначила, що у цій синагозі раніше були вітражі. Будівлі понад 90 років. У радянський час приміщення переобладнали під завод. Десять років тому синагогу на вулиці Садовського відремонтували та освятили.

Суспільне Буковина Одне з вітражних вікон

Символ коліна Юди — це корона, оскільки з цього покоління вийшли багато царів, зокрема цар Давид. Коліно Завулона символізує корабель на вітражі, а Дана — терези, каже головний рабин. З роду "Дана" походять багато суддів.

Суспільне Буковина Одне з вітражних вікон

Що відомо

Анатолій Федірко (1958) — чернівецький художник-супрематист. Автор багатьох інсталяцій у Чернівцях, зокрема вони встановлені на стіні книгарні "Букініст", біля Целанівського центру та у сквері на площі Філармонії.

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