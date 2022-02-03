У головній синагозі Буковини встановили два вітражі. Їх створив чернівецький художник Анатолій Федірко. 12 зображень на вітражі символізують "12 поколінь Ізраїлевих".
Про це в коментарі Суспільному Буковина сказав головний рабин Менахем Мендель Гліцнштейн.
За його словами, роботи над вітражем тривали більше як рік. Спочатку шукали майстра для виготовлення вітражу в Ізраїлі, проте вирішили замовити роботу в чернівецького художника Анатолія Федірка. Раніше він створив вітражі для відновленої синагоги в Садгорі.
Два круглі вікна з вітражами мають два метри у діаметрі. На кожному з вікон є по шість круглих зображень. Вони символізують "коліна Ізраїлю".
"12 колін Ізраїлю" — вірування євреїв про походження племен Ізраїлю. Йдеться про поділ на 12 племен, які походять від 12 синів праотця Якова.
Головний рабин каже, що для синагог поширене оздоблення вітражами з цією символікою. За свідченнями вірян та за фото, єврейська громада визначила, що у цій синагозі раніше були вітражі. Будівлі понад 90 років. У радянський час приміщення переобладнали під завод. Десять років тому синагогу на вулиці Садовського відремонтували та освятили.
Символ коліна Юди — це корона, оскільки з цього покоління вийшли багато царів, зокрема цар Давид. Коліно Завулона символізує корабель на вітражі, а Дана — терези, каже головний рабин. З роду "Дана" походять багато суддів.
Що відомо
- Анатолій Федірко (1958) — чернівецький художник-супрематист. Автор багатьох інсталяцій у Чернівцях, зокрема вони встановлені на стіні книгарні "Букініст", біля Целанівського центру та у сквері на площі Філармонії.
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