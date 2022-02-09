За добу коронавірус виявили у 344 людей, 94 одужали, п'ятеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Минулої доби зробили 2085 ПЛР-тестів та 280 ІФА. Також зробили 810 досліджень на антиген.

Коронавірус зафіксували:

у Голованівському районі – 7, з них дітей – 5 (Голованівська громада – 1; Побузька громада – 5, 5 дітей віком 7 років, 13 та 14 років; Благовіщенська громада – 1);

– 7, з них дітей – 5 (Голованівська громада – 1; Побузька громада – 5, 5 дітей віком 7 років, 13 та 14 років; Благовіщенська громада – 1); у Кропивницькому районі – 222, з них дітей – 10 (Знам’янська громада – 20, 3 дитини віком 15 років; Катеринівська громада – 6, 2 дитини віком 4 та 11 років; Бобринецька громада – 4; Устинівська громада – 1; Суботцівська громада – 3, одна дитина віком 8 місяців; Кропивницька ТГ – 146, 2 дитини віком 9 місяців та 1 рік; Олександрівська громада – 7; Дмитрівська громада – 1; Первозванівська громада – 2; Соколівська громада – 2; Долинська громада – 9, одна дитина віком 12 років; Кетрисанівська громада – 5; Компаніївська громада – 16, одна дитина віком 11 років);

– 222, з них дітей – 10 (Знам’янська громада – 20, 3 дитини віком 15 років; Катеринівська громада – 6, 2 дитини віком 4 та 11 років; Бобринецька громада – 4; Устинівська громада – 1; Суботцівська громада – 3, одна дитина віком 8 місяців; Кропивницька ТГ – 146, 2 дитини віком 9 місяців та 1 рік; Олександрівська громада – 7; Дмитрівська громада – 1; Первозванівська громада – 2; Соколівська громада – 2; Долинська громада – 9, одна дитина віком 12 років; Кетрисанівська громада – 5; Компаніївська громада – 16, одна дитина віком 11 років); у Новоукраїнському районі – 110, з них дітей – 15 (Новомиргородська громада – 26, 6 дітей віком 2, 5, 8, 16 та 17 років; Смолінська громада – 25, одна дитина віком 10 років; Марянівська ТГ – 8, 2 дитини віком 1 та 5 років; Новоукраїнська громада – 4, одна дитина віком 3 роки; Рівнянська громада – 1; Глодоська громада – 1; Маловисківська громада – 41, 5 дітей віком 1 рік, 4 роки, 10 та 16 років; Злинська громада – 4);

– 110, з них дітей – 15 (Новомиргородська громада – 26, 6 дітей віком 2, 5, 8, 16 та 17 років; Смолінська громада – 25, одна дитина віком 10 років; Марянівська ТГ – 8, 2 дитини віком 1 та 5 років; Новоукраїнська громада – 4, одна дитина віком 3 роки; Рівнянська громада – 1; Глодоська громада – 1; Маловисківська громада – 41, 5 дітей віком 1 рік, 4 роки, 10 та 16 років; Злинська громада – 4); в Олександрійському районі – 5 (Пантаївська громада – 1; Світловодська громада – 2; Онуфріївська громада – 2).

Одужали:

Кропивницький район – 81 (Устинівська громада – 2; Кропивницька громада – 79);

Новоукраїнський район – 3 (Смолінська громада – 1; Новоукраїнська громада – 2);

Олександрійський район – 10 (Олександрійська громада – 8; Приютівська громада – 2);

За добу померли від ускладнень двоє чоловіків віком 67 та 86 років з Кропивницької громади, 75-річна жінка з Компаніївської громади, 71-річна жінка з Пантаївської громади та 31-річний чоловік з Новопразької громади.

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