Через розбіжності в законодавстві вісім родин не можуть приватизувати кімнати у гуртожитку, в якому живуть вже понад 30 років. Чиновники Бахмутської міської ради звернулись за роз'ясненнями до Міністерства розвитку громад і територій щодо питання приватизації кімнат у гуртожитку.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Вісім родин, які проживають у гуртожитку за адресою Сибірцева, 25 вже понад 30 років, отримали кімнати від швейної фабрики. Підприємство на початку 2000-х ліквідували, а гуртожиток передали у комунальну власність. Міська влада відмовляла людям у приватизації кімнат понад 10 років, пояснюючи це аварійним станом будівлі.

У 2019 році на базі цього гуртожитку створили центр колективного проживання внутрішньопереміщених осіб та почали реконструювати коштом Європейського інвестиційного банку.

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Чиновники Бахмутської міської ради звернулись за роз'ясненнями до Міністерства розвитку громад і територій щодо питання приватизації кімнат у гуртожитку.

Як розповів Суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко, наразі погодити приватизацію кімнат у цьому гуртожитку не можуть через розбіжності в українському законодавстві.

"Мешканці, які проживають в гуртожитках і проживали під час реконструкції мають право на першочергову приватизацію житла, в якому вони мешкають. Але програма, за якою надавалось фінансування, має такий пункт, що після проведення реконструкції помешкання не може бути передано на приватизацію протягом 20 років", - розказав Марченко.

За словами Марченка, наразі міська рада чекає роз’яснення від Міністерства розвитку громад і територій.

Завершення реконструкції гуртожитку заплановане на квітень-травень 2022 року. Наразі на ремонт витратили понад 11 мільйонів гривень.

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