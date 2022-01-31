У Бахмуті вісім родин понад 10 років намагаються приватизувати житло

У Бахмуті 8 родин, які отримали від швейної фабрики кімнати у гуртожитку, понад 10 років намагаються приватизувати житло. Спочатку родинам відмовляли, бо приміщення було аварійним. Нині гуртожиток реконструювали та заселили переселенців. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Правозахисниця Оксана Судак розповіла журналістам, що, аби люди могли приватизувати помешкання, мають отримати дозвіл від міськради.

"Ми зробили запит у липні минулого року про те, коли вже закінчиться ремонт цього гуртожитку. І досі, уже пів року ми не можемо отримати відповіді на цей запит", — додала начальниця Бахмутського бюро правової допомоги Оксана Судак.

Вона додала, що приватизація жилих приміщень у гуртожитках відбувається відповідно до Закону про приватизацію державного житлового фонду, а також Закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Як розповіла Суспільному Раїса Теплинська, вона отримала дві кімнати у гуртожитку 30 років тому від швейної фабрики, на якій пропрацювала 30 років.

За словами Раїси, ремонтує житло за свої гроші та понад 10 років намагається приватизувати помешкання.

"Вікна за свої гроші поставила, батареї за свої гроші. Батарею порвало", — додала жінка.

Мешканка гуртожитку Людмила Мальована розповіла журналістам, що хоче приватизувати кімнату у гуртожитку, яку отримала у 1994 році як працівниця швейної фабрики. Нині жінка на пенсії, має інвалідність.

Швейну фабрику ліквідували у двохтисячних роках, гуртожиток перейшов у комунальну власність.

"Спочатку нам говорили, що приміщення аварійне. Потім війна. Поселили переселенців, ремонти почали робити. Завдяки цьому нам поставили пластикові вікна, ремонт зробили", — розповіла мешканка гуртожитку Ольга Савіна.

Реконструкцію аварійного гуртожитку розпочали у 2019 році та створили на його базі центр колективного проживання внутрішньопереміщених осіб.

"12 січня 2022 року нам прийшла відповідь із міськради, і там було вказано, що наш гуртожиток не включений у приватизацію, тому що триває ремонт", — зазначила Савіна.

Ольга Савіна додала, що наразі у відремонтованих кімнатах живуть переселенці, ремонтні роботи у гуртожитку не проводяться, а про терміни завершення ремонту на їхні звернення у міськраді не відповідають.

Суспільне звернулося за коментарем до управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Що відомо

На сайті міськради зазначено, що станом на 16 серпня 2021 рокугуртожиток реконструйовано на 98%.

Швейну фабрику ліквідували у 2000 роках, гуртожиток перейшов у комунальну власність

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