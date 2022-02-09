У Львові студентів вищого професійного училища зобов’язують платити за виробничу практику із власних грошей. На це поскаржилась мама однієї із учениць. Про те, чи законні вимоги керівництва навчального закладу, Суспільному розповів юрист Олександр Золотухін.

Анастасія Ільчиняк навчається на третьому курсі вищого професійного училища №29. Вона опановує професію перукарки та майстра манікюру. Дівчина розповідає, щороку шукала собі місце для практики, а потім за цю практику повинна була заплатити училищу.

"На першому курсі це було десь 1000-1100 гривень, другий курс я платила 1200 і казали, що це мало, зараз на 3 курсі за манікюр нам сказали, що орієнтовна ціна за один день — 100-110 грн, тобто виходить десь 2-2,5 тис грн за місяць", — каже Анастасія Ільчиняк.

Суспільне Львів Анастасія Ільчиняк та її мама Тетяна

Мама Анастасії — Тетяна Ільчиняк розповідає, практику для доньки знайти важко.

"Я шукала навіть серед своїх знайомих і подруг, які мають салони, і вони казали: нам це не вигідно. Тому що це має бути офіційне працевлаштування, так якби по договору, і вони мають заплатити податок за дитину і ще й перевести кошти. Ми не є одні, в тому пості, який я опублікувала у Фейсбуці, там батьки писали, скільки хто заплатив, одна мама скинула квитанцію, на який рахунок вона скидала, яку суму. Вона написала, що 2720 скинула на рахунок, який дали в училищі, і 300 грн, щоб підписати документи за проходження практики", — каже Тетяна Ільчиняк.

У групі Анастасії Ільчиняк 24 дівчини. За її словами, нагадування про обов’язкову оплату їм навіть надсилали у соцмережах.

"Були неодноразово повідомлення про те, що надсилайте чеки про оплату, якщо навіть кидали 1000 — писали: "Дівчата докидайте, бо це мало", "Дівчата, ви 3 курс, ви мали заробити", — додає третьокурсниця.

Суспільне Львів Вище професійне училище №29

Директор закладу Роман Стецький пояснює, за практику учня підприємство має заплатити училищу. І це – законно:

"Це є типовий договір, який складається між навчальним закладом і підприємством, організацією чи якоюсь іншою установою, яка бере на проходження виробничої практики таку дитину, такого учня. Згідно з законом, 50% за проходження виробничої практики, із заробітної плати за фактично відпрацьований час на практиці, організація перераховує кошти на рахунок навчального закладу".

Загалом в області є 50 училищ і в кожному є по 7-8 спеціальностей. За словами директора навчально-виробничого центру професійно-технічної освіти Львівщини Володимира Бобка, усі студенти, які навчаються у професійно-технічних закладах, повинні проходити виробничу практику і компенсація за практику є.

"Можливий варіант, що навчальний заклад дає номер рахунку саме за проходження виробничої практики, і коли підприємець безпосередньо не може перерахувати, тоді перераховується я так розумію саме через практикантів. Гроші, які надходять навчальному закладу, йдуть як правило на покращення матеріально-технічної бази, можливо, на ремонт приміщень, аудиторій, майстерень, закупівлю нового обладнання. В основному ці гроші використовуються на покращення умов навчання учнів", — каже Володимир Бобко.

Суспільне Львів Вище професійне училище №29

Законність такої фінансової співпраці підтверджує і юрист Олександр Золотухін. За його словами, про це йдеться у Законі "Про професійно-технічну освіту".

"Роботодавці, які приймають на практику студентів, мають їм платити за фактично відпрацьовані години цієї практики, і 50% з цієї оплати має йти навчальному закладу, із цих 50%, які пішли навчальному закладу, 15% йде на премії майстрам, які підготували майбутніх фахівців професійно-технічної освіти. Однак сучасні реалії фактично говорять нам про зворотнє, коли студенти самі шукають базу практики, можливо, навіть не отримуючи заробітної плати. Коли навчальний заклад вимагає від студента сплати конкретної суми то це є незаконно".

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