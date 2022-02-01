ЗНО 2022. На Львівщині очікують близько 54 тисяч учасників

У вівторок, 1 лютого, стартувала реєстрація учасників основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч на Львівщині очікують до 54 тисяч учасників. Про це у коментарі Суспільному повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме до 9 березня. Однак випускники середньої загальної освіти, закладів профтехосвіти, коледжів І-ІІ рівнів акредитації мають зареєструватися до 1 березня.

"Саме у цей період треба подати документи. Це є реєстраційна картка з однією фотографією і ксерокопія ID-картки, яку діти вже отримують з 14 років. Всі школярі, студенти, учні училищ реєструються через свої заклади освіти", — сказала Лариса Середяк.

Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. Зовнішнє незалежне оцінювання проводитимуть із дотриманням усіх карантинних вимог. Тестування буде відбуватися навіть, якщо Львівщина опиниться у "червоній" зоні карантину.

У Львівському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що на пробне ЗНО цьогоріч зареєструвалися понад 23 тисячі учасників. Пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня.

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