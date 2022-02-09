Кабінет міністрів під час засідання 9 лютого затвердив порядок передачі коштів у регіони на відновлення місцевих пам’яток, які перебувають у комунальній власності. Відновлення відбуватиметься в межах програми "Велика реставрація".

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що після затвердження порядку фінансування наступними кроками стануть відбір проєктів за регіонами на 2022 рік та їхня реставрація.

Умовами надання субвенції на відновлення пам’яток є:

наявність затвердженої документації та позитивного експертного звіту щодо її розгляду;

вартість ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт однієї пам’ятки, що перебуває у комунальній власності, у 2022 році – від 1 млн гривень;

календарний план реалізації проєкту – не більше трьох років.

Перевага надаватиметься таким проєктам:

які реалізовувалися у 2021 році за рахунок субвенції та потребують виділення коштів з Державного бюджету України на 2022 рік для продовження чи завершення їх реалізації;

об’єктам культурної спадщини, які перебувають в аварійному стані;

об’єктам, включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

об’єктам культурної спадщини національного значення;

проєктам, на реалізацію яких запропоноване співфінансування з місцевого бюджету.

Документи з регіонів та рішення про розподіл коштів прийматиме комісія з представників міністерства культури та інформаційної політики. У 2022 в державному бюджеті виділено 1,8 мільярда гривень, які спрямують на відновлення пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

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