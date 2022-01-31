Протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая завершено — міністр Ткаченко

У Костелі Святого Миколая завершено протиаварійні роботи. Попереду — внутрішня та зовнішня реставрація. Початок зовнішньої реставрації заплановано на березень.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у твоєму Telegram-каналі 31 січня.

За словами міністра, сума отримана від благодійників для виконання робіт у Костьолі Святого Миколая складає понад 21,7 мільйона гривень.

Під час протиаварійних робіт будівельники мали усунути елементи будівлі, які становили небезпеку для людей всередині костьолу. Протиаварійні роботи також передбачали підготовку споруди до реставраційних робіт.

Це, зокрема, означало, що необхідно було дослідити технічний стан будівлі та її конструкцій, змонтувати тимчасові віконні конструкції та підлогу, встановити сітки для захисту від елементів декору, що падають зі стін та стелі, очистити стіни від сажі. Крім цього, за словами міністра, було повністю відновлено систему опалення та електропостачання, демонтовано пошкоджені та небезпечні елементи, підготовано супровідну документацію.

За словами Ткаченка, реставрація костелу складатиметься з двох окремих проєктів —внутрішня та зовнішня реставрація, які фінансуватимуться у рамках проєкту "Велика реставрація".

Реставрація фасаду має розпочатися в березні.

Міністр також повідомив, що на період робіт, у костелі буде неможливо проводити концерти. А тому необхідно буде десь розмістити творчий колектив Будинку органної музики. Ткаченко каже, що для цих потреб спробують переобладнати кінотеатр "Київ".

Кореспондент Суспільного побував всередині костелу та на власні очі побачив результати протиаварійних робіт.

Фото: Андрій Стасюк, Суспільне

Фото: Андрій Стасюк, Суспільне

Фото: Андрій Стасюк, Суспільне

Фото: Андрій Стасюк, Суспільне

Що відомо

У грудні 2021 року у Костелі Святого Миколая розпочалися протиаварійні роботи.

Пожежа у столичному костелі Святого Миколая сталася ввечері 3 вересня під час репетиції. Вогонь спалахнув між першим та другим поверхом будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати. До гасіння полум'я залучили 16 одиниць основної та спеціальної техніки та 80 людей особового складу ДСНС. Під час пожежі у костелі згорів духовий орган — це був єдиний діючий такий інструмент в Європі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що костел Святого Миколая, який перебуває на балансі держави, буде повністю відновлений після пожежі. Водночас у МВС заявили, що причиною спалаху могло стати коротке замикання в органі.

1 червня 2022 року після ремонту костел має перейти в користування парафії.

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