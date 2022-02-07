Історичний музей у Харкові може потрапити до держпрограми "Велика реставрація"

Скоригований проєкт реконструкції Харківського історичного музею проходить експертизу і може потрапити у перелік об'єктів на фінансування за державною програмою "Велика реставрація".

Про це Суспільному розповів начальник відділу обласного Департаменту капітального будівництва Віктор Богдан.

"Представники Міністерства культури дивилися об'єкт. Є вірогідність, що об'єкт включать до програми "Велика реставрація", програми президента. Обіцяли у цьому році по можливості надати частину грошей, які ми повинні освоїти у цьому році, ми їх освоїмо, якщо вони нададуть. А інші гроші — у наступному році", — сказав Богдан.

Реконструкцію музею, який є пам'яткою архітектури, почали майже 10 років тому до Євро-2012. У 2014-му роботи призупинили через нестачу фінансування. Музей пофарбували, встановили понад сотню дерев'яних вікон. Гроші на інші роботи продовжують шукати, каже директорка Харківського історичного музею Ольга Сошнікова: "Має бути й кафе, і великі вернісажі проводитися, і лазерні шоу".

На проблеми, які виникли через незавершені роботи, скаржився і попередній керівник музею ще у 2018 році. Тоді вода пошкодила експозиційну залу. Її відремонтували два роки тому, розповідає директорка: "Відремонтували наші підвальні приміщення, що дуже важливо, оскільки там також є частково фонд сховища".

На реконструкцію витратили близько 43 мільйонів гривень — з державного та обласного бюджетів. Щоб завершити роботи, потрібно ще 230 мільйонів гривень — гроші сподіваються отримати, якщо проєкт потрапить до держпрограми. За словами Богдана, у такому випадку реконструкцію музею завершать за два роки.

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