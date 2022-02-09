Дітям, чиї батьки загинули у ДТП на окружній Харкова, призначили опікуна

Трирічним дітям, батьки яких загинули в аварії на окружній дорозі 12 січня, призначили опікуна.

Опікункою дітей стала сестра загиблої матері малюків, повідомила на засіданні виконавчого комітету міськради 9 лютого заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Виявила бажання та подала офіційні документи щодо призначення опікуном рідна тітка дітей, яка працює вихователькою у дошкільному закладі, має власного 10-річного сина. У них велика сім'я, є бабуся та дідусь, які будуть допомагати. Ми обстежили всі умови проживання", — сказала віцемерка.

За її словами, стан дітей стабільний, з 8 лютого брат з сестрою лікуються разом.

"Вчора ми перевели хлопчика до 17 лікарні, у ту ж палату, де лікується сестра. Нейрохірурги його вже відпустили до дитячого травматологічного відділення. Хлопчику зробили три операції, дві з яких нейрохірургічні, одну — травматологічну на нозі", — розповіла Горбунова-Рубан.

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