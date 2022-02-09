Дітям, чиї батьки загинули у ДТП на окружній Харкова, призначили опікуна

Трирічним дітям, батьки яких загинули в аварії на окружній дорозі 12 січня, призначили опікуна.
Опікункою дітей стала сестра загиблої матері малюків, повідомила на засіданні виконавчого комітету міськради 9 лютого заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
"Виявила бажання та подала офіційні документи щодо призначення опікуном рідна тітка дітей, яка працює вихователькою у дошкільному закладі, має власного 10-річного сина. У них велика сім'я, є бабуся та дідусь, які будуть допомагати. Ми обстежили всі умови проживання", — сказала віцемерка.
За її словами, стан дітей стабільний, з 8 лютого брат з сестрою лікуються разом.
"Вчора ми перевели хлопчика до 17 лікарні, у ту ж палату, де лікується сестра. Нейрохірурги його вже відпустили до дитячого травматологічного відділення. Хлопчику зробили три операції, дві з яких нейрохірургічні, одну — травматологічну на нозі", — розповіла Горбунова-Рубан.
Що відомо
- Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota служби "30-40" на окружній дорозі загинули 34-річний водій Kia та подружжя з таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою родину. Двоє дітей водія таксі та його дружини перебувають у тяжкому стані в лікарні. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.
- За даними прокуратури, водія Kia тричі зупиняли п'яним за кермом. Також його притягали до адмінвідповідальності за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування.
- Стан дітей оцінюють як стабільний.