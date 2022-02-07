Смертельна ДТП на окружній у Харкові: в якому стані діти загиблих

Трирічного хлопчика, який вижив у смертельній аварії на окружній дорозі Харкова, готуються перевести з лікарні невідкладної допомоги до травматологічного відділення 17-ї лікарні, де перебуває його сестра.

Рішення мають ухвалити на консиліумі 7 лютого, розповіла на брифінгу заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Щоб вони вже були в одній палаті. Ми там були, палата готова. Він вже мобільний... Після того, як провели успішну операцію, хочу сказати, ми всі дуже радіємо, бо дуже складна була операція. Буквально по шматочках збирали його кістку. Вже йдеться про те, що ускладнення з боку нейрохірургічної патології від нього відходять, і лікарі вже мають намір перевести його в 17 лікарню", — сказала Горбунова-Рубан.

Стан трирічної дівчинки — стабільний, говорить посадовиця.

"Вона йде на одужання. Ще трішки поспостерігаємо, подивимося на її стан здоров'я. І будемо робити, як кажуть лікарі — "вертикалізацію". Будемо пробувати вже ніжками до полу доторкатися", — сказала заступниця міського голови.

За її словами, рішення про призначення рідної тітки опікуном дітей прийматимуть 9 лютого: "Документи всі готові. Вони будуть разом жити, є де жити. Будемо спостерігати за цією сім'єю і надалі. І Служба у справах дітей буде спостерігати. І вже їх очікують на реабілітацію".

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