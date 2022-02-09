13 лютого до одеської крамниці Zero-waste, що на Базарній, 86, кожен охочий може принести непотрібний одяг. Виручені з його продажу кошти підуть на закупівлю медичного обладнання в міські лікарні. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка поспілкувалась з організаторкою заходу та власницею екокрамниці Марією Яроцькою.

За словами засновниці, у своєму магазині вона намагається навчати людей бути уважнішими до навколишнього середовища. Уся концепція проєкту будується на зменшені кількості відходів: пластику, деревини тощо. Тому товари підприємниця продає без пакування, але пропонує позичати скляні банки. Після використання їх необхідно повернути.

"Багато хто любить їсти на сніданок вівсянку і, коли ми її купуємо, це або картонна коробка, у найкращому випадку, або такий "шуршик", який треба утилізувати, кудись здавати. Для цього доречніше використовувати скляні банки. Таким чином ми рятуємо природу від зайвого пакування",– каже Марія Яроцька.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

На думку Марії, товари без пакування екологічніші та коштують значно менше.

"На прикладі мила. Воно коштує десь приблизно сорок гривень. Вартість тари для цього мила — це десь десять відсотків. І коли ви купуєте мило без пакування, ваш чек зменшується", – пояснює підприємниця.

Марія Яроцька розповідає: економія, використання вторинних продуктів та відмова від тари дозволить зменшити кількість відходів, але зовсім обійтися без сміття не вийде. Тому важливо навчитися його сортувати. Якщо це робити правильно, сміття з дому можна виносити раз на тиждень.

"Ми сортуємо пластик на декілька видів, як його приймають у нас на сортувальній станції. Дуже важливо одразу сортувати, тому що інакше ти будеш раз на місяць просто сидіти у цій сміттєвій купі й відбирати одне від іншого. Тетрапак, папір, метал — все, що є, ми сортуємо. І з іншого боку ми намагаємось робити так, щоб до нас додому якомога менше сміття потрапляло взагалі", — розповіла дівчина.

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