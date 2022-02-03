На території Чорноморського порту зберігають близько 2 800 автівок. Через повільне звільнення місць на складі в майбутньому може не залишитися місць. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала територію порту.

За словами начальника спеціалізованого паромного комплексу Юрія Расовського, весною 2021 року до Чорноморська почали привозити вживані автівки з Південної Кореї. Майже за рік імпортували близько 6 500 машин. Але в січні 2022 року митниця підняла індикативи на розмитнення автомобілів, що були у вжитку. Багато людей не готові були платити інші гроші, про які не домовлялися спочатку.

Суспільне Одеса Автівки на складі в Чорноморському порту

"З автомобілями, що були у вжитку, сьогодні на складі їх 2800, – це майже половина складу. І сьогодні ті судна, що заявлені до нашого приходу можуть залишитися без приміщення складу. Це призведе до простою судна на рейду, втраті фінансової складової. Ну і наша складова, що була закладена у фінансовому плані також буде втрачена. Так як ми не зможемо прийняти цей вантаж", – розповів Юрій Расовський

Начальник паромного комплексу зазначив, що 8 та 10 лютого до порту зайдуть два судна. Вони привезуть близько 2 000 автівок. Якщо для них не знайдуть місця на складі, пропонуватимуть підприємцям альтернативні майданчики. Наприклад, стоянки для технічного транспорту.

Суспільне Одеса Чорноморський порт з імпортованими автівками

"Вантажообіг цих автомобілів з Кореї оцінюється у 15 тисяч на рік. Тобто 15 тисяч автомобілів помножити на 47 доларів плюс те, що вони платять в середньому, коли перебувають два тижні на території складу за зберігання – для порту це прибуток близько 25 мільйонів гривень. І на ці 47 доларів нараховується ПДВ, який порт потім платить в бюджет – це близько 5 мільйонів гривень за рік ПДВ", – розповів представник перевізника автомобілів Андрій Соколов.

Суспільне Одеса Автівки на території порту в Чорноморську

ОНОВЛЕНО 20:36

Начальник паромного комплексу додав, що керівництво порту написали листу у державні органи. За даними Чорноморського порту, митниця знизила ціни на розмитнення автівок з Кореї. В середньому ціни впали на 400 - 1 000 дол., а на одну з моделей вартість митного очищення знизилася на 4 750 дол.

"На сьогодні питання вирішене, ціни врегульовано. Сьогодні ми хочемо це побачити фізично, не тільки на папері. Тому вже два дні ведеться велика праця клієнтів і експедиторів, які повинні вивезти ці машини з наших складів для прийняття нових машин", – зазначив Юрій Расовський.

Суспільне Одеса Авто з Підведеної Кореї на території Чорноморського порту

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