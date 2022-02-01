Одеський завод шампанських вин продали на аукціоні за 195 млн грн

Одеський завод шампанських вин продали 1 лютого на аукціоні за 195 млн грн. На аукціоні з приватизації перемогло ТОВ “Елітбуд Груп”, власником якого є Аскольд Коваль. Про це повідомив керівник Одеського відділення Фонду державного майна України Олександр Славський.

Торги організував Фонд Державного майна. Будівлю виставили на аукціон за 87,4 млн грн. За умовами приватизації, новий власник має протягом трьох років зберігати виноробний профіль підприємства та укласти охоронні договори на пам’ятки архітектури – в’їзну арку та головний корпус.

“Ми ставимо однією з умов для покупця збереження профілю діяльності, але за законом на термін не більше 5 років. Світ змінився і виготовляти вино на Французькому бульварі щонайменше логістично дорого, а як максимум, то ганяти фури з сировиною, а потім з вином по бруківці в історичному районі біля моря – це дивно”, – розповів Олександр Славський.

Переможець аукціону має укласти договір куплі-продажу та провести розрахунок – після цього приватизація майна буде офіційно завершеною.

У пресслужбі ФДМУ в Одеській області зазначили, що договір оренди єдиного майнового комплексу зберігає чинність для нового власника приватизованого майна до 2035 року, в тому числі договори суборенди, серед яких є договір з ТОВ “Музей сучасного мистецтва Одеси”.

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