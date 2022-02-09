Реєстрація місця проживання в онлайн-режимі. Що необхідно знати миколаївцям

Задекларувати місце проживання в Миколаєві можна онлайн. Ця послуга доступна з сьомого лютого 2022 року. Станом на ранок 9 лютого до Центру з надання адміністративних послуг, що на вул. Адміральська, 20, надійшло 46 заявок.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради Владислав Бєлан.

За словами Владислава Бєлана, законодавець розділив поняття реєстрації місця проживання на реєстрацію і декларування. Декларування — це реєстрація місця проживання в онлайн-режимі.

Як відбувається реєстрація

Людина подає через додаток "Дія" декларацію про зміну місця проживання. Департамент опрацьовує заявку і реєстратори приймають відповідне рішення. Тобто людині фактично за добу можливо змінити своє місце реєстрації.

"Це працює поки не в автоматичному режимі. Закон передбачає роботу в автоматичному і не в автоматичному режимі. Автоматичний режим залежить від ІT-спеціалістів, якщо вони зможуть це зробити. На даний час ЦНАП отримує заявки і реєстратори їх відпрацьовують", — розповів Владислав Бєлан.

Що необхідно, щоб подати заявку

У додатку "Дія" необхідно оформити та заповнити документи: застосунок пропонує форму, яку треба заповнити.

"Незалежно від того, чи є людина власником житла, є можливість зареєструвати своє місце проживання. Також є можливість людині, як власнику житла, зареєструвати місце проживання іншій людині у своєму житлі", — розповів Владислав Бєлан.

У застосунку "Дія" необхідно вказати:

майбутню адресу реєстрації,

дані власника, якщо житло належить не вам.

поточну адресу реєстрації, якщо є;

контактні дані.

Після внесення інформації необхідно сплатити адміністративний збір. Вартість послуги — до 40 грн.

Далі заявка відправляється адміністратору на опрацювання. Результат буде в застосунку "Дія" або надійде на електронну адресу, яку вказав замовник послуги.

Військовий облік

Застосунок "Дія" автоматично вноситиме інформацію, щодо приналежності користувача до відповідного військкомату: необхідно вказати номер, за яким людина зареєстрована у реєстрі військовозобов’язаних. За словами Владислава Бєлана, на даний час система зазначає цей номер автоматично, тобто він підтягується з бази даних.

Що відомо

Відповідно до закону, місцем постійного проживання вважається адреса, за якою людина проживає понад шість місяців на рік. Відповідно до законодавства, особі, яка знялася з реєстрації в одному місці, надається 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Існує можливість одночасної реєстрації місця проживання особи зі зняттям з попереднього місця його проживання.

1 грудня 2021 року набув чинності Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

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