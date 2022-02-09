17-річна білоруська лижниця Дар’я Долідович виїхала разом із сім’єю до Польщі, побоюючись репресій з боку влади. Дівчина раніше заявила, що її не пустили на зимові Олімпійські ігри в Китай через опозиційні політичні погляди.

Про свій від’їзд Долідович та її батько Сергій розповіли в інтерв’ю Reuters.

"Дар’ю позбавили права брати участі у змаганнях. Не бачу для неї можливості продовжувати кар’єру в Білорусі. Нас могли звинуватити в організації демонстрації та вигукуваннях (опозиційних — ред.) гасел і потім просто запроторити за ґрати", — стверджує Сергій Долідович.

Сама спортсменка мала у 2022 році завершити навчання у школі, але тепер не знає, як продовжуватиме освіту: "Батьки сказали, що ми переїжджаємо. Я, звісно, засмучена. Було б простіше ще кілька місяців лишитися і закінчити школу".

У січні Reuters повідомляло, що Долідович та її батьку відмовили в участі в зимовій Олімпіаді нібито через участь у протестах серпня 2020 року проти Олександра Лукашенка. Окрім Долідович, не пустили на змагання іншу лижницю, Світлану Андріюк.

Міжнародна федерація лижного спорту не отримала обґрунтування такого рішення; Білоруський лижний союз публічно не коментував цю ситуацію.

Долідович — не перша спортсменка, яка потрапила в опалу влади Білорусі через начебто свої політичні погляди. Так, білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Японії під час літньої Олімпіади у серпні 2021 року, після чого вона із сім'єю переїхала до Польщі.

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Що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. За офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко має 80,08% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська — 10,09%.

Відтоді в Білорусі тривають щоденні протести, включно зі страйками на деяких державних підприємствах. Під час їхнього придушення були затримані тисячі людей, а загинули щонайменше п'ятеро. До кінця 2021 року, за оцінками правозахисників, у Білорусі понад тисяча людей є політв'язнями.

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