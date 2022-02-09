10 лютого в Миколаєві планують розвести мости

У Миколаєві десятого лютого з 12:00 до 13:00 заплановане розведення Південнобузького, Інгульського та пішохідного понтонного мостів.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник комунального підприємства "ЕЛУ автодоріг" Денис Барашковський.

За словами речника підприємства, з акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийде корабель військо-морських сил України "Переяслав". На ремонт малий розвідувальний катер зайшов 26 серпня 2021 року.

Резервний день розведення — 11 лютого.

Що відомо

"Переяслав" — малий розвідувальний корабель проєкту 1824Б. У 1991 році корабель включили до складу 112-ї бригади розвідувальних кораблів Чорноморського флоту, а 1995 року передали Військово-морським силам України та повернули до місця базування у військовий порт Очакова. У листопаді 2019 в ході операції по поверненню катерів, захоплених Росією під час подій у Керченській протоці, "Переяслав" відбуксирував малий броньований артилерійський катер "Нікополь" до акваторії порту "Очаків".

Загалом за 2021 рік мости Миколаєва розводили шість разів.

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