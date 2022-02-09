Супутники Starlink американської компанії SpaceX, запущені 3 лютого, потрапили в геомагнітну бурю і зазнали пошкодження. За попередніми даними, до чотирьох десятків апаратів вийшли з ладу і згорять в атмосфері Землі або вже згоріли.

Про це SpaceX повідомила 8 лютого.

Компанія пояснює, що виводить супутники Starlink на низьку земну орбіту (з перигейною відстанню близько 210 кілометрів), тому "в дуже рідкісних випадках", коли супутник успішно не розгортається, він потрапляє в атмосферну тягу і далі — згоряє в атмосфері.

Успішному розгортанню супутників, запущених 3 лютого, якраз завадила магнітна буря, через яку атмосферна тяга піднялася на 50% вище, ніж під час попередніх запусків. Як наслідок, за попередніми оцінками SpaceX, до 40 супутників згоріли або ще згорять в атмосфері.

"Супутники, що зійшли з орбіти, з нульовою імовірністю зіштовхнуться з іншими супутниками і через свою будову після повторного входу в атмосферу зникають повністю — це означає відсутність орбітального сміття і залишків апарата, які могли в впасти на Землю", — запевняють у компанії.

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Що відомо

Starlink — це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX із забезпечення супутникового інтернету по всій Землі. За задумом, супутники розгортатимуться над усією планетою і забезпечуватимуть безперебійний зв'язок навіть у складних погодних умовах. Станом на січень 2022 року SpaceX вивела на орбіту понад 2000 супутників з-поміж 4400 запланованих.

Тестування інтернету Starlink почалося в жовтні 2021 року. Охочим користуватися супутниковим інтернетом доведеться сплачувати не тільки 99 доларів за обслуговування щомісяця, а й замовити набір необхідного обладнання за 499 доларів. До нього входить Wi-Fi-роутер, термінал користувача і тарілка для з'єднання із супутником.

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