Компанія SpaceX вивела на орбіту 49 супутників

Ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX, 3 лютого вивела на орбіту ще 49 супутників Starlink. Нараз на орбіті перебувають понад 1800 супутників компанії.

Про це повідомила компанія SpaceX у Twitter.

Ракета Falcon 9 стартувала зі східного узбережжя Флориди о 13:13 за місцевим часом (20 година з Київським часом).

Приблизно за 9 хвилин після пуску, перший ступінь ракети безпечно повернулася на безпілотний корабель в Атлантичному океані.

А за 15 хвилин та 30 секунд після старту супутники були випущені на орбіту.

Повідомляється, що це був вже третій запуск супутників Starlink протягом 2022 року.

SpaceX загалом планує запустити на орбіту близько 42 тисяч супутників.

Метою SpaceX є створити можливість доступу до високошвидкісного інтернету у будь-якій точці Землі.

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