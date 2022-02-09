На Рівненщині за минулу добу, 8 лютого, лабораторно підтвердили 2 006 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 9 лютого. Від ускладнень померли дев'ять хворих.

Протягом доби зробили 2 237 ПЛР і 100 ІФА-досліджень та 1 738 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 90 років:

Рівненський район – 1 564 (м. Рівне – 644);

Дубенський район – 202 (м. Дубно – 87);

Сарненський район – 138 (м. Сарни – 46);

Вараський район – 102 (м. Вараш – 78).

За добу одужали 1 709 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 134 187 людей (3 713 348 - в Україні).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 440 смертей від ускладнень хвороби (101 887 – в Україні). За минулу добу померли: 68-річна та 79-річний жителі м. Сарни, 85-річна жителька с. Кошатів й 59-річна жителька смт Мізоч Рівненського району, 82 та 73-річні жителі смт Рокитне, 51, 72, 86-річні жителі м. Рівне.

Станом на 8 лютого, за офіційними даними, в області є 22 282 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 52,0%, днем раніше вона становила 53,5%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006.

В Україні за добу підтвердили 38 257 нових випадків COVID-19, 240 людей померли.

За даними РНБО, станом на 8 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 406 133 людини, це 35,54% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 404 784 людини, це 35,43%. Бустерну дозу отримали 10 815 людей.

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Авторка: Вікторія Шилан.

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