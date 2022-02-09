Коронавірус діагностували ще у 2161 мешканця Львівщини

Станом на ранок 9 лютого на Львівщині підтвердили 2161 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали від коронавірусу 1263 людей, ще 21 людина померла.
Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 5653 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2161 людини", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 69;
- Золочівський — 133;
- Львівський — 1176 (м. Львів – 678);
- Самбірський — 53;
- Стрийський — 307;
- Яворівський — 178;
- Червоноградський — 245.
У стаціонарах перебувають 2184 людини. Ліжкова мережа заповнена на 40,85 %. У реанімації перебувають 150 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 66.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 284 539 людей. Померли – 6335 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 220 530 людей.
Що відомо
- На ранок 8 лютого на Львівщині коронавірус підтвердили ще у 2336 мешканців. За минулу добу одужали 1096 людей, померли — 19.
- На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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