Коронавірус діагностували ще у 2161 мешканця Львівщини

Станом на ранок 9 лютого на Львівщині підтвердили 2161 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали від коронавірусу 1263 людей, ще 21 людина померла.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 5653 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2161 людини", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 69;

Золочівський — 133;

Львівський — 1176 (м. Львів – 678);

Самбірський — 53;

Стрийський — 307;

Яворівський — 178;

Червоноградський — 245.

У стаціонарах перебувають 2184 людини. Ліжкова мережа заповнена на 40,85 %. У реанімації перебувають 150 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 66.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 284 539 людей. Померли – 6335 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 220 530 людей.

Що відомо

На ранок 8 лютого на Львівщині коронавірус підтвердили ще у 2336 мешканців. За минулу добу одужали 1096 людей, померли — 19.

На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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