На ранок 8 лютого на Львівщині коронавірус підтвердили ще у 2336 мешканців. За минулу добу одужали 1096 людей, померли — 19. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 2730 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2336 людей", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 81;
- Золочівський — 185;
- Львівський — 1192 (м. Львів – 855);
- Самбірський — 97;
- Стрийський — 385;
- Яворівський — 247;
- Червоноградський — 149.
У стаціонарах перебувають 2265 людей. Ліжкова мережа заповнена на 42,37 %. У реанімації перебуває 147 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 63.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 282 378 людей. Померли – 6314 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 219 267 людей.
Що відомо
- Станом на ранок 7 лютого у Львівській області підтвердили ще 2122 випадки захворювання на коронавірус. Минулої доби одужали 66 людей, ще 13 — померли.
- На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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