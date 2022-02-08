На ранок 8 лютого на Львівщині коронавірус підтвердили ще у 2336 мешканців. За минулу добу одужали 1096 людей, померли — 19. Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2730 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2336 людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 81;

Золочівський — 185;

Львівський — 1192 (м. Львів – 855);

Самбірський — 97;

Стрийський — 385;

Яворівський — 247;

Червоноградський — 149.

У стаціонарах перебувають 2265 людей. Ліжкова мережа заповнена на 42,37 %. У реанімації перебуває 147 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 63.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 282 378 людей. Померли – 6314 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 219 267 людей.

Що відомо

Станом на ранок 7 лютого у Львівській області підтвердили ще 2122 випадки захворювання на коронавірус. Минулої доби одужали 66 людей, ще 13 — померли.

На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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