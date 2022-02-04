У Великосеверинівської амбулаторії Кіровоградської області сімейну лікарку Алевтину Олійник відсторонили від роботи через те, що не надала сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Жінка розповіла Суспільному, що декларації з нею підписали 2400 жителів п’ятьох сіл Кропивницького району.

Чому не вакцинується від COVID Алевтина Олійник пояснює так: "Я не хворіла, може й хворіла легкою формою, я переношу це нормально. У мене є імунітет, я так вважаю, як лікар. Я можу заплатити штраф, працювати як треба, хай там винесуть мені якусь догану, але вакцинуватись заради цього я не можу".

Каже, зробить дослідження на антитіла від коронавірусу і тоді вирішить, чи буде щепитись.

Лікарка нині вдома. Про наказ Міністерства охорони здоров’я від 31 січня про обов’язкову вакцинацію медиків каже, знала. Сертифікат про вакцинацію керівництву не надала.

"Мене ознайомлювали. І головний лікар попереджав, і відділ кадрів. Вони мені пропонували, щоб я подумала і вирішила це питання. Я відсторонена, наказ підписала, що я ознайомлена".

З лікаркою підписали декларації жителі сіл Підгайці, Оситняжка, Северинка, Лозуватка, Кандаурове. Говорить, пацієнти телефонують щодня.

"Телефонують люди, вони просто в такому розпачі, і я не знаю, що робити, і вони не знають, як діяти. Я думала, нехай звільняють, це моє особисте право, я тут працюю два роки".

У Великосеверинівській амбулаторії замість сімейної лікарки пацієнтів приймає фельдшерка Ірина Осадча. Вона приїхала з села Підгайці, що за чотири з половиною кілометри від Великої Северинки. Працює тут щодня, поки немає лікарки.

Говорить, призначати лікування пацієнтам без лікаря не може. Направляє їх до центру медико-санітарної допомоги у Кропивницький за 14 кілометрів. "Людям треба лікарняний, ми не можемо його дати. Люди скаржаться".

Великосеверинівська амбулаторія входить до складу Аджамського центру первинної медико-санітарної допомоги. Керівник Валерій Радулов розповів, вакцинувалися 99% з сотні медпрацівників амбулаторій та фельдшерських пунктів. Серед них – 12 сімейних лікарів. Одну сімейну лікарку відсторонили від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19. Вважає, відсторонена лікарка може працювати дистанційно. Звільнити її не можуть.

"Може дистанційно працювати в електронній системі, консультувати в телефонному режимі, але відвідувати амбулаторію заборонено".

За коментарем про кількість відсторонених медичних працівників області та можливість роботи в електронній системі відстороненого лікаря Суспільне звернулось до регіональної координаторки з вакцинації Антоніни Кодрул. Вона сказала, що чекає дані з усіх громад. Надати їх зможе у понеділок, 7 лютого.

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