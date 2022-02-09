Київ витратить 11 млн грн для оновлення системи оповіщення населення

Із бюджету Києва у 2022 році 11 мільйонів гривень буде виділено на модернізацію системи оповіщення в разі надзвичайної ситуації — вона з аналогової стане цифровою. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За словами чиновника, план оновлення системи оповіщення столичні фахівці розробили у 2021 році, орієнтуючись на приклади Польщі, Нідерландів, Німеччини і США. "Запроєктовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає", — стверджується в повідомленні.

"На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років. Нова система оповіщення включатиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення залежно від загрози", — заявив Пантелеєв.

Заступник глави КМДА додав, що наразі місто оновлює інструкції щодо порядку дій у разі надзвичайної ситуації для різних груп населення і для різних типів закладів та установ — наприклад лікарень, шкіл та дисадків, закладів соціального захисту тощо.

У КМДА нагадали, що в Києві є понад 500 сховищ на об’єктах критичної інфраструктури і майже 4500 споруд, які можуть слугувати укриттями (зокрема 355 підземних паркінгів, 256 підземних переходів та 47 заглиблених станцій Київського метрополітену, а також 3741 підвал та напівпідвал). Їхнє розташування можна побачити на мапі.

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Що відомо

Раніше влада Києва анонсувала перевірку системи оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях. Вона нібито мала відбутися ще 29 грудня 2021 року (такі оголошення були розміщені у під'їздах), але в КМДА Суспільному тоді повідомили, що оголошення з'явилися передчасно.

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