Літня жінка, якій стало зле на вулиці Вороніна, поблизу будинку №19 у Шевченківському районі Запоріжжя близько години 50 хвилин очікувала на приїзд швидкої допомоги. Це сталося 7-го лютого близько 15:00 — розповіли журналістам Суспільного випадкові свідки. Поки приїхала швидка, вони намагалися самотужки допомогти жінці.

Місцеві жительки, пенсіонерки Світлана Павлівна та Людмила Петрівна розповіли Суспільному: на вигляд жінці років 60. Ім’я її не знають. Телефонували до швидкої, поліції та адміністрації міської ради. Намагались підкласти під жінку принесені з крамниці коробки, накрили її ковдрою.

"Лежала на землі, в калюжі води. Губи сині, з рота йшла кров. Була біля неї її донька, потім вийшов її чоловік. Викликали швидку, але її дуже довго не було. Мені довелося викликати швидку. Кажу: дівчата, приїжджайте якомога швидше, жінка лежить на землі, холодно. Вони кажуть: ми послали швидку, дожидайтеся. Міліція сказала, що це не в нашій компетенції. Потім подзвонили в міськадміністрацію. Теж сказали, що це — не в їхній компетенції", — каже Світлана Павлівна.

Фото: Суспільне Запоріжжя Свтлана Павлівна

На підстанції швидкої допомоги Шевченківського району у цей час не було вільних бригад. Диспетчерська служба передала цей виклик на іншу підстанцію, повідомив телефоном керівник диспетчерської служби обласного Центру швидкої допомоги Владислав Долинний.

"Це була лікарська бригада №208 підстанції Олександрівського району. Бригада прибула через 30 хвилин на місце виклику. Жінку було оглянуто, надано екстрену медичну допомогу й у стані середньої важкості було доставлено до Запорізької лікарні екстреної медичної допомоги для динамічного спостереження", — пояснив він.

Цей випадок сьогодні обговорювали в оперативно-диспетчерському управлінні обласного Центру швидкої допомоги, повідомив Суспільному керівник Центру Костянтин Малашенко. За його словами, одна з причин, чому так довго не їхала швидка, це велика кількість викликів, які не є екстреними. На них лікарі швидкої витрачають значний час:

"Більшість бригад були зайняті неекстреними викликами. Був виклик — погано з серцем. Ми приїжджаємо, а там абстинентний синдром. Дві бригади знаходились у людей, які зловживають алкоголем. Чоловік не може піднятися з ліжка й викликає швидку допомогу. Підняли його з ліжка, прокапали, й бригада втрачає дорогоцінний час. Кинути цього пацієнта вона теж не може".

Фото: Суспільне Запоріжжя Костянтин Малашенко

"Тому на вуличний виклик поїхала бригада з Жовтневої підстанції, яка теж тільки звільнилась із виклику. І тому була затримка. Таких випадків — 1-2%. Це — наш біль, і ми будемо над цим обов’язково працювати", — каже Костянтин Малашенко.

Завідувачка навчально-тренувального відділу Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Наталя Дорошева дала кілька порад, як поводити себе у разі, якщо доводиться викликати швидку: чітко відповідати на питання диспетчерів, повідомляти лише правдиву інформацію, якщо людина перебуває в критичному чи екстреному стані, обов'язково про це сказати.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталя Дорошева

"У нас вже кілька місяців працює пост “Диспетчерська підтримка”. Диспетчер надає рекомендації тому, хто викликає, що треба зробити з таким пацієнтом до приїзду швидкої. В жодному разі не полишати пацієнта одного. Він має бути під наглядом до приїзду швидкої, аби потім люди розповіли медикам, що трапилося з людиною", — каже вона.

На час огляду та станом на сьогодні здоров’ю жінки нічого не загрожує, повідомив Суспільному Владислав Долинний.

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