У Вакулівській сільській територіальній громаді працюють над створенням сучасної молочної ферми з навчальним хабом, де готуватимуть майбутніх фермерів та виробників крафтової продукції. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Втілювати задумане Вакулівська громада вирішила разом із Апостолівською і Девладівською.

Громада виграла грант на реалізацію проєкту та отримала можливість скористатися допомогою експертів в розробці бізнес-плану та концепції майбутньої ферми.

Підприємство хочуть зробити демонстраційним. На ньому займатимуться переробкою молока та навчатимуть майбутніх фермерів. Планується, що таким чином, підтримуватимуть мікро-, малі та середні сільські господарства. Попередньо молокозавод вирішили розмістити на території Вакулівської громади.

"Маємо ще амбіції ставити у містах так звані MilkBox – автомати з продажу молока. Аби люди мали свіжу натуральну фермерську продукцію. Такі молокомати успішно працюють в Європі і Америці. Також набирають популярності на Близькому Сході", – сказав Вакулівський сільський голова Артур Шевцов.

Робота над проєктом ферми – на фінальній стадії. Аби його реалізувати, потрібно 24 млн грн.

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