Майже 35 років займається фермерством закарпатець Бейла Бачкаї у селі Соловка Ужгородського району. Чоловік з 2016 року виготовляє соняшникову олію. Допомагають Бейлі його родичі.

Чоловік має 5 га землі. З 2016 року Бейла почав разом з сім’єю виготовляти олію. "У мене з’явилася можливість купити власний прес. І тоді ми вирішили разом із сім’єю продовжити ці давні традиції та займатися віджимом не тільки соняшникової олії, а й гарбузової", — каже фермер.

Суспільне Закарпаття

"Ось тоді була величезна робота, але ми пішли на це, оскільки вже посіяли і хотіли побачити результат нашої праці. Тому, якщо хочемо тут сіяти та збирати врожай комбайном, потрібно садити на декількох гектарах, щоб комбайну варто було сюди їхати", — розповів Бейла Бачкаї.

Суспільне Закарпаття

Бейла Бачкаї каже: виготовлення олії займає близько року. Спочатку треба посіяти соняшник, виростити його, комбайном зібрати з поля, далі очистити насіння і віджати олію.

"Після віджиму олія не стікає такою чистою, яку хоче покупець чи бачимо в пляшках. Перший етап - коли в олії ще плаває дрібне сміття, яке через тиждень осідає природнім шляхом при нормальній температурі. Алеосновний етап настає через 10-14 днів - це вже та олія, яку бачимо у наступному контейнері, її вже розливаємо в пляшки.Це весь процес виготовлення олії. Ми не придбали фільтрувальне обладнання, оскільки воно дуже дороге, а ми не виробляємо таку кількість, щоб варто булойого придбати. Тому й надаліпрацюємо за традиційним методом".

Суспільне Закарпаття

Бейла Бачкаї робить олію і з гарбузового насіння. "Ми також вирощуємо гарбуз, із його насіння без шкарлупи також віджимаємо олію, яку в багатьох місцях називають "зеленим золотом". У пляшці гарбузова олія виглядає червоного кольору, насправді, у неї зелене забарвлення".

За словами Бейли Бачкаї, й майбутньому планує робити олію з виноградних кісточок.

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