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Кіровоградщина отримала 26 тисяч швидких тестів на коронавірус. Тестуватимуть не усіх хворих
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Кіровоградщина отримала 26 тисяч швидких тестів на коронавірус. Тестуватимуть не усіх хворих

Анастасія Ковальова Ольга Склярук
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Кіровоградщина отримала 26 тисяч швидких тестів на коронавірус. Тестуватимуть не усіх хворих Фото: Суспільне Кропивницький

Кіровоградщина отримала 26 тисяч швидких тестів на коронавірус від державного підприємства "Укрвакцина". Їх роздадуть центрам медико-санітарної допомоги, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

В амбулаторії тестують не всіх, сказала сімейна лікарка Ірина Оленич. "Тест робимо тільки у тих випадках, коли треба терміново покласти людину у стаціонар".

"Це люди, у яких важкий стан: висока температура, низька сатурація", – сказала головна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Лариса Свириденко.

За її словами, інших або направляють на ПЛР-тест, або пропонують купити швидкий тест. Причина: їх на усіх хворих не вистачить. "Нам дали 1900 тестів, але це дуже мало. У нас майже 110 тисяч підписано декларацій з людьми, десять амбулаторій. Якщо розділити на всіх – це 190 на одну амбулаторію".

Тестуванню на COVID-19 підлягають усі пацієнти з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції, сказала головна санітарна лікарка області. "У нас пандемія. Сімейний лікар, або лікар, до якого звертається пацієнт з будь-якими ознаками ГРВІ, має зробити швидкий тест (експрес тест) на COVID-19".

Що розповіли пацієнти

Кропивничанці Антоніні Литвиновій у сімейного лікаря зробили швидкий тест. За 15 хвилин вона дізналась результат: позитивний. Після цього має зробити ПЛР-тест. "Засмучена. В мене болить голова, піднялась температура, болить горло. Хоча у вересні зробила вакцинацію".

Кропивничанка Олена, прізвище своє називати не захотіла. Купила швидкий тест за 106 гривень. "Я вдруге прийшла до лікарні і мені вдруге пропонують купити тест за власні гроші. Хоча із такими симптомами як у мене, мають бути безкоштовні".

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